Καρκίνος του Μαστού: Τα πρώιμα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοείς

Η υγεία του μαστού είναι ζήτημα που μας αφορά όλες, και όσο πιο γρήγορα εντοπίσουμε κάποιο πρόβλημα, τόσο καλύτερα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια από τις πιο συνηθισμένες μορφές καρκίνου, αλλά η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να σώσει ζωές.

Γι' αυτό, είναι σημαντικό να είσαι σε εγρήγορση και να αναγνωρίζεις τα πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν. Κάποια από αυτά μπορεί να φαίνονται αθώα, αλλά αν παρατηρήσεις κάτι ασυνήθιστο, μην το αγνοήσεις!

Τα πρώιμα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοείς:

1. Αλλαγή στο σχήμα ή το μέγεθος του μαστού

Αν δεις ότι το στήθος σου φαίνεται να αλλάζει σχήμα ή μέγεθος χωρίς προφανή λόγο, όπως η περίοδος ή η εγκυμοσύνη, τότε αυτό είναι ένα σύμπτωμα που πρέπει να λάβεις υπόψη. Μια τέτοια αλλαγή μπορεί να υποδηλώνει την ύπαρξη όγκου στο στήθος.

2. Πόνος ή ευαισθησία στον μαστό

Παρόλο που ο πόνος δεν είναι το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα του καρκίνου του μαστού στα αρχικά στάδια, ορισμένες γυναίκες μπορεί να νιώσουν ανεξήγητο πόνο ή ευαισθησία στον μαστό ή τη θηλή. Αν ο πόνος επιμένει, και δεν σχετίζεται με την περίοδό σου, είναι σημαντικό να συμβουλευτείς τον γιατρό σου.

3. Εξόγκωμα ή οζίδιο στον μαστό ή τη μασχάλη

Η ανεύρεση ενός εξογκώματος στον μαστό ή στη μασχάλη είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρώιμα σημάδια καρκίνου του μαστού. Μην ξεχνάς ότι δεν είναι όλα τα εξογκώματα κακοήθη, αλλά κάθε νέο οζίδιο πρέπει να αξιολογείται άμεσα από γιατρό.

4. Αλλαγές στη θηλή

Αν παρατηρήσεις ότι η θηλή σου αλλάζει θέση ή σχήμα, για παράδειγμα τραβιέται προς τα μέσα ή φαίνεται διαφορετική, είναι ένα σύμπτωμα που χρειάζεται διερεύνηση. Οι ξαφνικές αλλαγές στην περιοχή της θηλής δεν πρέπει να αγνοούνται.

5. Έκκριση από τη θηλή

Μια έκκριση υγρού από τη θηλή, ειδικά αν περιέχει αίμα ή είναι διαυγές, είναι ένα από τα πιο ανησυχητικά σημάδια. Αν δεν έχεις πρόσφατη γαλουχία ή εγκυμοσύνη, τότε αυτό το σύμπτωμα είναι λόγος για άμεση επίσκεψη στον γιατρό.

6. Ασυμμετρία στα στήθη

Αν παρατηρήσεις ότι το ένα στήθος είναι ξαφνικά πιο μεγάλο ή πιο πεσμένο από το άλλο, χωρίς προφανή αιτία, τότε αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει στο εσωτερικό του μαστού.

7. Εξογκώματα ή πάχυνση του δέρματος

Αν νιώσεις κάποια πάχυνση ή εξόγκωμα στο δέρμα που δεν υπήρχε πριν και δεν υποχωρεί, αυτό μπορεί να υποδεικνύει την ύπαρξη όγκου. Είναι σημαντικό να το εξετάσεις με τον γιατρό σου.

8. Οίδημα ή πρήξιμο στη μασχάλη

Ένα πρήξιμο στη μασχάλη που δεν οφείλεται σε τραυματισμό ή λοίμωξη, μπορεί να είναι σημάδι ότι ο καρκίνος έχει επεκταθεί στους λεμφαδένες. Εάν παρατηρήσεις κάτι ασυνήθιστο σε αυτήν την περιοχή, επικοινώνησε με τον γιατρό σου.

Πότε πρέπει να επισκεφθείς τον γιατρό σου;

Αν παρατηρήσεις κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, μην πανικοβληθείς. Δεν σημαίνουν όλα οτι πρόκειται για καρκίνο, αλλά είναι πάντα καλύτερο να είσαι προληπτική και να επισκεφτείς τον γιατρό σου για να λάβεις τις σωστές συμβουλές. Θυμήσου ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να σου σώσει τη ζωή.

