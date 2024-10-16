Ευρωπαϊκή Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς: Όλοι μας μπορούμε να σώσουμε μια ζωή

Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς» καθιερώθηκε με διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2012 και αναδεικνύει τα μηνύματά της στις 16 Οκτωβρίου κάθε χρόνο, στοχεύοντας στη βελτίωση του ποσοστού των ασθενών που επιβιώνουν από έξω-νοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή, με τη βελτίωση της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης του κοινού στην ανάνηψη θύματος ανακοπής και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ).

Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι η αιφνίδια και απρόβλεπτη διακοπή της καρδιακής ή/και ταυτόχρονα της αναπνευστικής λειτουργίας. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, επέρχεται μόνιμη εγκεφαλική βλάβη.

Η μόνη δυνατότητα επαναφοράς του θύματος στη ζωή είναι η άμεση ιατρική παρέμβαση και η χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος - απινίδωση, με ειδικό μηχάνημα που ονομάζεται εξωτερικός απινιδωτής.

Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος, δυστυχώς, δεν είναι σπάνιος και μπορεί να συμβεί, όχι μόνο στους αθλητικούς χώρους αλλά και σε κάθε μέρος και σε κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτου ηλικίας.

«Όλοι μας μπορούμε να σώσουμε μια ζωή» αναφέρει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Τα ποσοστά επιβίωσης από καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου παραμένουν πολύ χαμηλά με λιγότερους από έναν στους 10 ανθρώπους να επιβιώνουν. Η ΚΑΡΠΑ, όμως, εάν εκτελεστεί αμέσως, μπορεί να διπλασιάσει ή να τριπλασιάσει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός θύματος καρδιακής ανακοπής.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συνεχίζει τις πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των πολιτών για την αποφυγή του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου και την ανάγκη συνολικά οι πολίτες να εκπαιδεύονται στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση εξωτερικού απινιδωτή.

Με τα συνεχή πιστοποιημένα σεμινάρια ΚΑΡΠΑ που πραγματοποιεί στο εκπαιδευτικό της κέντρο σε επαγγελματίες υγείας και πολίτες, όπως επίσης και με το Athens Heart Festival στο Σύνταγμα, όπου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, εκατοντάδες μαθητές ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σε βασικές δεξιότητες ΚΑΡΠΑ, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ενημερώνει και ευαισθητοποιεί με κάθε ευκαιρία τους Έλληνες πολίτες.

Τέλος και με το πρόσφατο Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για εκπαίδευση σε όλη τη χώρα όλων όσων εμπλέκονται με το δημοφιλές άθλημα του μπάσκετ, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία προσδοκά στη μείωση των περιστατικών αιφνίδιου καρδιακού θανάτου εντός των αθλητικών χώρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

