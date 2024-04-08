Καρδιοχειρουργική 2.0: εξατομικευμένη θεραπεία, νέες τομές, και αποδόμηση μύθων

Η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση στην καρδιοχειρουργική έχει γίνει το κλειδί την τελευταία δεκαετία και η εποχή της μιας λύσης για όλα τα προβλήματα τείνει να εκλείψει. Νέες τεχνολογίες αλλά και στατιστικά δεδομένα, διευρύνουν την θεραπευτική φαρέτρα, και προσδίδουν περισσότερες επιλογές, οι οποίες εξατομικεύονται για κάθε ασθενή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Χειρουργική Ελάχιστης Επεμβατότητας, υποδιαιρέσεις της οποίας είναι η ενδοσκοπική, η υβριδική και η ρομποτική καρδιοχειρουργική. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εργαλείων, όμως, ανεβάζει και τον εκπαιδευτικό πήχη. Αφενός ο Χειρουργός χρειάζεται περισσότερο χρόνο και ιδιαίτερες δεξιότητες, μέχρι να κατακτήσει ασφαλές επίπεδο δεξιοτεχνίας και αφετέρου οι ασθενείς δεν είναι πλέον οι ίδιοι.

Δεν είναι πλέον μια και μόνη νόσος, η παθολογία κατά την παραπομπή του ασθενούς, είναι περισσότερες και σε πιο προχωρημένο στάδιο. Αυτό οφείλεται στην εξέλιξη της καρδιολογίας, η οποία δύναται να λύνει πολλά προβλήματα επεμβατικά, διακαθετηριακά (stents, διαδερμικές βαλβίδες κ.ά.), οπότε οι ασθενείς που απευθύνονται στον Καρδιοχειρουργό βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο της νόσου.

Οι ασθενείς στην εποχή της πληροφορίας

Σήμερα οι ασθενείς είναι ασύγκριτα πιο ενημερωμένοι από πληθώρα πηγών, καθώς εξελίσσονται ραγδαία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας. Ο ασθενής έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχει το Internet και τα social media και αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν στην υγειονομική του περίθαλψη. Βέβαια οι πηγές αυτές δεν είναι πάντα αξιόπιστες, γι’ αυτό το λόγο απαιτείται συζήτηση με εξειδικευμένο Ιατρό ή/και την συγκέντρωση περισσοτέρων από μια απόψεων.

Οι ασθενείς είναι πιο απαιτητικοί και αναζητούν υψηλού επιπέδου φροντίδα. Για παράδειγμα ενώ πριν από 30 χρόνια αρκούνταν στο έχουν ένα επιτυχημένο χειρουργείο καρδιάς, πριν από 10 χρόνια επιθυμούσαν τις λιγότερες δυνατές επιπλοκές, σήμερα αναμένουν ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα, μικρότερο τραύμα, και άμεση επιστροφή στις καθημερινές και επαγγελματικές τους λειτουργίες.

Προφανώς τα ως άνω είναι απόρροια των δυνατοτήτων που προσφέρονται σήμερα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην καρδιοχειρουργική. Όμως, για να επιτευκτεί ολιστική και δίκαιη ενημέρωση του ασθενούς και της οικογένειάς του, απαιτείται έλεγχος ποιότητας και διαθεσιμότητας στοιχείων, ώστε σε κάθε περίπτωση να γνωρίζει ο ασθενής σε ποιον να απευθυνθεί, ποια είναι η εμπειρία του εκάστοτε νοσηλευτικού ιδρύματος, και ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις.

Οι νέες εξελίξεις στην Καρδιοχειρουργική Ελάχιστης επεμβατότητας

Η καρδιοχειρουργική ελάχιστης επεμβατότητας περιλαμβάνει μικρές τομές, αποφεύγοντας την στερνοτομή, και κάνοντας χρήση προηγμένων απεικονιστικών μεθόδων και εργαλείων. Ως αποτέλεσμα, ο ασθενής απολαμβάνει ταχεία ανάρρωση, βέλτιστη κινητικότητα με λιγότερους περιορισμούς, λιγότερες λοιμώξεις, και ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτές οι τεχνικές μπορεί να μην ενδείκνυνται για ορισμένους ασθενείς.

Ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική

Η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, περιλαμβάνει μικρές τομές, την αποφυγή της στερνοτομής, και την χρήση κάμερας και οθόνης στην καθοδήγηση του χειρουργού. Η κάμερα δηλαδή είναι τα μάτια του χειρουργού.

Ρομποτική Καρδιοχειρουργική

Στην Ρομποτική Καρδιοχειρουργική ο χειρουργός κάθεται σε κονσόλα/οθόνη (μέσα στο χειρουργείο) και κινεί μοχλούς και χειριστήρια, που μεταφράζει το ρομπότ σε κινήσεις μέσα στο σώμα. Και πάλι όμως κάθεται δίπλα στον ασθενή δεύτερος χειρουργός που αλλάζει τα εργαλεία στο ρομπότ, οπλίζει βελόνες, κόβει τα ράμματα κλπ.

Υβριδική Καρδιοχειρουργική

Τέλος, διακρίνουμε και την Υβριδική Καρδιοχειρουργική, που σημαίνει την ταυτόχρονη παρουσία Καρδιοχειρουργού και Καρδιολόγου στο χειρουργείο, όπου εφαρμόζονται συγκεκριμένες πράξεις. Εκτελούνται σε ιδιαίτερα εξοπλισμένα υβριδικά χειρουργεία, ώστε να απολαμβάνει ο ασθενής τις δυνατότητες και των δυο ειδικοτήτων, όπου αυτό είναι εφικτό, με στόχο την πλήρη και λιγότερο τραυματική αντιμετώπιση της νόσου. Ο συνδυασμός και των δυο σε σύμπλοκες παθήσεις, μπορεί να δώσει επαναστατικές λύσεις σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ένα Κέντρο Καρδιάς διεθνών προδιαγραφών

Με σκοπό την ολιστική και εξατομικευμένη φροντίδα κάθε ασθενούς, ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group (HHG) και το ΥΓΕΙΑ, ανακοίνωσαν τη δημιουργία του «Διεθνούς Κέντρου Καρδιάς Ελλάδος ΥΓΕΙΑ», ένα πρότυπο κέντρο, που θα εισάγει στη χώρα μας καινοτόμες πρακτικές και εφαρμογές στο χώρο των καρδιολογικών παθήσεων.

Με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδος ως κέντρο αναφοράς για θεραπείες καρδιάς σε παγκόσμιο επίπεδο, το Διεθνές Κέντρο Καρδιάς Ελλάδος ΥΓΕΙΑ θα αποτελεί μια πλατφόρμα λύσεων για όλες τις καρδιακές παθήσεις, σε πλήρη εναρμόνιση με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα, με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης, καινοτομίας και πρωτοπορίας σε διεθνές επίπεδο.

Με την πεποίθηση πως «Για να φτάσουμε κάπου οπού δεν υπήρξαμε στο παρελθόν, πρέπει να πράξουμε πράγματα που δεν πράξαμε στο παρελθόν», στο Διεθνές Κέντρο Καρδιάς Ελλάδος ΥΓΕΙΑ, θα προσφέρονται:

- Λύση μιας στάσης (one – stop) για τον κάθε ασθενή, ώστε να μην ταλαιπωρείται

- Ολιστική αντιμετώπιση και ενημέρωση σε Multidisciplinary teams

- Θεματικά κέντρα αριστείας για κάθε πάθηση , βάσει δεδομένων, διεθνών οδηγιών

- Νέα Θεραπευτικά πρωτόκολλα όπως ERAS, BPEs, Scorecards κλπ.

- Επένδυση στην παιδεία, και την συνεχιζόμενη κατάρτιση

- Διεθνείς συνεργασίες

- Ευρεσιτεχνία, εφευρετικότητα, επιχειρηματικότητα

- Οργανωμένη και εξατομικευμένη μετεγχειρητική αποκατάσταση.



Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, και ειδικότερα μέσω της έρευνας και της εφαρμογής καινοτόμων θεραπειών, το Διεθνές Κέντρο Καρδιάς Ελλάδος ΥΓΕΙΑ, φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε πόλο έλξης για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα, καθώς επίσης και να προσελκύσει διεθνή ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της κλινικής έρευνας και της θεραπείας στην εξειδίκευση της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε κέντρο θεραπείας στο Νότιο Ευρωπαϊκό και Ανατολικό Μεσογειακό χώρο, προσφέροντας όχι μόνο στις γειτονικές χώρες, αλλά και σε όλο τον κόσμο τη δυνατότητα να απολαύσουν υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη.

