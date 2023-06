Johns Hopkins και SNF Agora Institute: Συμπόσιο για την Ψυχική Υγεία και τη Δημοκρατία

«Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν, να αλληλεπιδρούν και να ελέγχουν την εξουσία των πολιτικών θεσμών»

Η επιτακτική ανάγκη να τεθεί η ψυχική υγεία στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης επισημάνθηκε στο πλαίσιο του "Power and Purpose: A Symposium on Mental Health and Democratic Agency" που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στον χώρο της εκδήλωσης και διαδικτυακά, η Hahrie Han, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Agora του ΙΣΝ, τόνισε πώς η ψυχική υγεία αλληλεπιδρά με την πολιτική, προσθέτοντας ότι «πρέπει να διερευνήσουμε πώς πολλοί άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν στις κοινότητές μας και στις δημοκρατίες μας".

Στο ξεκίνημα της τοποθέτησής του, ο Ronald J. Daniels, πρόεδρος του Πανεπιστημίου Johns Hopkins αναφέρθηκε στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Κογκρέσο πριν από ένα χρόνο, όπου χαιρέτησε το «θαύμα» της δημοκρατίας που ενώνει τον ελληνικό και τον αμερικανικό λαό.

«Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν, να αλληλεπιδρούν και να ελέγχουν την εξουσία των πολιτικών θεσμών» προσέθεσε ο Ronald J. Daniels. «Είναι απλά αλήθεια ότι οι πολίτες είναι πιο υγιείς όταν η δημοκρατία είναι υγιής. Και η δημοκρατία είναι πιο υγιής όταν οι πολίτες είναι υγιείς» είπε.

«Η αποτυχία της δημοκρατίας συσχετίζεται με την επιδείνωση της ψυχικής υγείας των πολιτών. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε μακριά για να βρούμε αποδείξεις γι' αυτό. Σήμερα η δυσαρέσκεια για τη δημοκρατία έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Και για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια, ο αριθμός των κλειστών απολυταρχιών στον κόσμο έχει ξεπεράσει τον αριθμό των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Ταυτόχρονα γινόμαστε μάρτυρες μιας κρίσης απόγνωσης σε πολλές δημοκρατίες που οδηγεί σε υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών, μοναξιάς και αποσύνδεσης. Και αυτό οδηγεί πολλούς ευάλωτους ανθρώπους να πιστέψουν τις αυταρχικές υποσχέσεις για γρήγορες λύσεις και κοινούς εχθρούς» σημείωσε ο Ronald J. Daniels, προσθέτοντας ότι πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στις δημοκρατίες.

«Η ιεράρχηση του ζητήματος της ψυχικής υγείας αποτελεί ηθική επιταγή», δήλωσε ο John Sarbanes, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

«Πρέπει να προχωρήσουμε προς τα πάνω και να οικοδομήσουμε μια στρατηγική για την ανθεκτικότητα της ψυχικής υγείας» πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της αρχαίας "Αγοράς", όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα θέματα των κοινοτήτων τους.

«Αν εισέρχεστε στην Αγορά με μια αίσθηση εμπιστοσύνης και ελπίδας και με την πεποίθηση ότι η φωνή σας είναι ευπρόσδεκτη, τότε έχετε εξουσία και ενδυνάμωση» τόνισε ο βουλευτής John Sarbanes, σημειώνοντας ότι «αν οι άνθρωποι, οι καλοί πολίτες αποσυρθούν από την Αγορά, αυτό επιτρέπει στους εξτρεμιστές να εισέλθουν, να καταλάβουν τον χώρο και να τερματίσουν την όποια συζήτηση».

Ο βουλευτής John Sarbanes μίλησε για τη σημασία να στηριχθούν οι πολίτες στην προσπάθειά τους να συμμετάσχουν στη δημοκρατική λειτουργία, διευκολύνοντας τις διαδικασίες εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους και την ίδια την παρουσία στις κάλπες, ιδίως για τους νέους και τους ψηφοφόρους που ψηφίζουν για πρώτη φορά.

Μίλησε επίσης για τη «μείωση της σημασίας του χρήματος στις δημόσιες πολιτικές», με κινητοποίηση των απλών πολιτών στις εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων - και όχι μόνο στην επιδίωξη δωρεών από τις "βαθιές τσέπες".

Περιέγραψε συγκεκριμένα τη δική του προσωπική εμπειρία και ένα "πείραμα" που διεξήγαγε προσπαθώντας να συγκεντρώσει μικρές δωρεές από απλούς ψηφοφόρους, το οποίο έφερε πολύ θετικά αποτελέσματα. «Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται προσωπικά συνδεδεμένοι με τους ηγέτες τους και αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται στο έργο της πολιτικής, θα θέλουν να συνεισφέρουν τόσο σε χρόνο όσο και σε πόρους» τόνισε.

«Η καλή,ισχυρή δημόσια πολιτική κάνει καλό στο μυαλό και στην ψυχή» κατέληξε.

