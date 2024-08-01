Ισπανικό εργαστήριο στειρώνει κουνούπια

Ένα ισπανικό εργαστήριο εκτρέφει και στειρώνει χιλιάδες κουνούπια τίγρεις σε μια προσπάθεια καταπολέμησης του δάγκειου πυρετού και άλλων ασθενειών, καθώς η κλιματική αλλαγή βοηθά τα χωροκατακτητικά είδη να εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη.

Χρησιμοποιώντας έναν επιταχυντή ηλεκτρονίων, το χρηματοδοτούμενο από την περιφερειακή κυβέρνηση Κέντρο Βιολογικού Ελέγχου Παρασίτων στη Βαλένθια στειρώνει και απελευθερώνει περίπου 45.000 αρσενικά κουνούπια κάθε εβδομάδα, ώστε να μπορούν να ζευγαρώσουν με θηλυκά -το τσίμπημα των οποίων μεταδίδει ασθένειες στους ανθρώπους- και τελικά να μειώσει τον συνολικό πληθυσμό των κουνουπιών.

"Αυτό είναι ένα είδος που πληθαίνει με την κλιματική αλλαγή... Υπάρχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξή του για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους και οι πληθυσμοί του αυξάνονται συνεχώς", δήλωσε ο Βιθέντε Νταλμάου από την υπηρεσία υγείας, γεωργίας και αλιείας της περιφέρειας της Βαλένθια.

Τα δείγματα για αναπαραγωγή προέρχονται από την περιοχή και επιστήμονες χρησιμοποιούν στη συνέχεια μια μηχανή για να διαχωρίσουν τις θηλυκές νύμφες από τα αρσενικά, πριν χρησιμοποιήσουν ακτινοβολία για να στειρώσουν τα αρσενικά.

Τεχνικές στείρωσης έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά το ισπανικό εργαστήριο, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του με τις φρουτόμυγες, πρωτοπορεί στη χρήση των τεχνικών σε κουνούπια τίγρεις στην Ευρώπη σε μια εποχή αυξανόμενης ανησυχίας για την αύξηση των ασθενειών που προκαλούνται από κουνούπια, όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός ζίκα και ο ιός τσικουνγκούνια.

Τα δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων δείχνουν αύξηση των κρουσμάτων που εισάγονται από περιοχές όπου ο δάγκειος πυρετός είναι ενδημικός, καθώς και αυξανόμενο αριθμό τοπικών κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και του δάγκειου πυρετού στην Ευρώπη.

Το κουνούπι τίγρης, (επιστημονική ονομασία Aedes albopictus) εξαπλώνεται βόρεια, ανατολικά και δυτικά στην Ευρώπη και τώρα έχει αυτοδύναμους εκτρεφόμενους πληθυσμούς σε 13 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πέρυσι ότι τα ποσοστά δάγκειου πυρετού αυξάνονται παγκοσμίως, με τα αναφερόμενα κρούσματα από το 2000 να έχουν οκταπλασιαστεί φθάνοντας τα 4,2 εκατομμύρια το 2022, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες πιστεύεται ότι βοηθούν τα κουνούπια να πολλαπλασιάζονται ταχύτερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

