Τα κρούσματα δάγκειου πυρετού και άλλων ασθενειών που μεταδίδονται με τα κουνούπια παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στην Ευρώπη, καθώς η κλιματική αλλαγή δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση των χωροκατακτητικών κουνουπιών, προειδοποίησε η υπηρεσία υγείας της ΕΕ.

Το 2023 καταγράφηκαν στην ΕΕ, την Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν και τη Νορβηγία (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών - ΕΖΕΣ) 130 εγχώρια κρούσματα δάγκειου πυρετού, έναντι 71 το 2022.

Πρόκειται για «σημαντική άνοδο» σε σχέση με το 2010-2021 όταν είχαν καταγραφεί συνολικά 73 κρούσματα, επεσήμανε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) σε ανακοίνωσή του.

Ο αριθμός των εισαγόμενων κρουσμάτων επίσης αυξήθηκε κατακόρυφα, φτάνοντας τα 1.572 το 2022 και τα 4.900 το 2023, το υψηλότερο επίπεδο από το 2008 όταν άρχισαν να διατηρούνται αρχεία για το θέμα.

«Η Ευρώπη παρατηρεί ήδη ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί συνθήκες πιο ευνοϊκές για την εξάπλωση των χωροκατακτητικών κουνουπιών σε περιοχές που μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν και για τη μόλυνση μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων από ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός», εκτίμησε η Άντρεα Έιμον διευθύντρια του ECDC.

Σε ό,τι αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου το 2023 καταγράφηκαν 713 εγχώρια κρούσματα σε 123 περιοχές εννέα χωρών της ΕΕ, με 67 θανάτους.

Πρόκειται για μείωση σε σχέση με τα 1.133 κρούσματα του 2022, αν και ο αριθμός των πληγεισών περιοχών είναι ο υψηλότερος από το 2018.

Το κουνούπι που ευθύνεται για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, το κοινό κουνούπι του γένους Culex, προέρχεται από την Ευρώπη και έχει εξαπλωθεί σε όλη την ΕΕ και την ΕΖΕΣ, σύμφωνα με το ECDC.

Το ασιατικό κουνούπι τίγρης (aedes albopictus), που μεταδίδει τον δάγκειο πυρετό, τον Ζίκα και τον τσικουνγκούνια, «εξαπλώνεται πιο βόρεια, ανατολικά και δυτικά και πλέον διαθέτει αυτόνομους πληθυσμούς σε 13 χώρες της ΕΕ/ΕΖΕΣ», επεσήμανε η ίδια πηγή.

Εξάλλου το κουνούπι τίγρης του είδους Aedes aegypti (Αηδής ο αιγυπτιακός) το οποίο μεταφέρει ασθένειες όπως ο Ζίκα, ο τσικουνγκούνια και ο κίτρινος πυρετός, πρόσφατα εγκαταστάθηκε στην Κύπρο και σε άλλες περιφερειακές περιοχές της ΕΕ, όπως η Μαδέρα και τα γαλλικά νησιά της Καραϊβικής.

«Αναμένουμε ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξάπλωση στην Ευρώπη ασθενειών που μεταδίδουν τα κουνούπια, για παράδειγμα δημιουργώντας ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες για την εγκατάσταση και αύξηση των πληθυσμών κουνουπιών», υπογράμμισε το ECDC.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο εκτιμά ότι συντονισμένα μέτρα αντιμετώπισης – όπως εντομοαπωθητικά, εντομοκτόνα και απεντομώσεις—είναι κρίσιμης σημασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης αυτών των ασθενειών. Εξάλλου η απομάκρυνση στάσιμων νερών από μπαλκόνια και κήπους και η λήψη μέτρων προστασίας επίσης είναι σημαντικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

