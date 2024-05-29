Καλεσμένος στο ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ήταν το πρωί της Τετάρτης ο Γκίκας Μαγιορκίνης, Καθηγητής Επιδημιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε για τη νέα έξαρση κρουσμάτων δάγκειου πυρετού.

«Πριν από 100 χρόνια, μεταξύ 1927-1928, υπάρχουν καταγραφές για δάγκειο πυρετό στην Ελλάδα, με χιλιάδες κρούσματα να αναφέρονται στις εφημερίδες. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τεστ, οπότε η διάγνωση γινόταν με τα συμπτώματα που έβλεπαν οι άνθρωποι, κατά βάση τον πυρετό », επεσήμανε, αρχικά, ο κ. Μαγιορκίνης.

Σημείωσε, ακόμη, ότι ο δάγκειος πυρετός είναι μια ασθένεια που μεταδίδεται με τα κουνούπια. Επί της ουσίας, το αφρικανικό κουνούπι «Τίγρης» είναι αυτό που τον μεταδίδει αποτελεσματικότερα, το οποίο ευτυχώς δεν ενδημεί στην Ελλάδα.

«Στη χώρα μας υπάρχει το ασιατικό κουνούπι "Τίγρης", το οποίο δεν τσιμπάει πολλούς ανθρώπους. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται μεν μικροεπιδημίες στην Ιταλία και την Ισπανία, στην Ελλάδα όμως δεν περιμένουμε επιδημία της τάξης του '27-'28», ανέφερε ο κ. Μαγιορκίνης, ενώ προσέθεσε:

«Χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα που δεν το εμφανίζουν όλοι είναι αυτό που λέμε "πυρετός που σπάει κόκαλα", δηλαδή πονάνε τα οστά τόσο πολύ λες και σου τα έχουν σπάσει, ενώ μπορεί να εκδηλωθεί και αιμορραγικός πυρετός».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι ο δάγκειος πυρετός δεν προσβάλλει όλες τις ηλικίες, ενώ σε ερώτηση για το αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, απάντησε κατηγορηματικά «όχι».

