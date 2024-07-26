Μεγάλη αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών στις περιοχές των ορυζώνων της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα των μετρήσεων στις παγίδες σύλληψης κουνουπιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πέραν των υψηλών επιπέδων όχλησης από τα τσιμπήματα των κουνουπιών υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από νοσήματα που μεταδίδουν τα κουνούπια.

Για το λόγο αυτό, την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα γίνουν εναέριοι ψεκασμοί, με ειδικού τύπου ελικόπτερο ενώ θα καλυφθεί συνολικά έκταση εκατόν είκοσι χιλιάδων στρεμμάτων από τις εκτάσεις της περιοχής των ρυζοκαλλιεργειών της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας.

Οι αεροψεκασμοί θα γίνουν σε ακατοίκητες περιοχές, σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τους οικισμούς της περιοχής, θα ξεκινήσουν μετά τη δύση του ηλίου με πτήσεις διάρκειας έως δύο ωρών και θα χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο σκεύασμα. Θα διενεργηθούν από την ανάδοχο εταιρεία του έργου και θα επιβλέπονται από επιστημονικό προσωπικό και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας και των Δήμων.

Για προληπτικούς λόγους καλούνται οι τοπικές αρχές να ενημερώνουν τον πληθυσμό ώστε τρεις ώρες κάθε βράδυ να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Εξάλλου οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους ώστε να λάβουν τα σχετικά μέτρα προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

