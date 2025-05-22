ΙΣΑ: Ανυπόστατα δημοσιεύματα περί «εμβολίου για τον στρεπτόκοκκο»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για πρόσφατα δημοσιεύματα και αναρτήσεις σε διαδικτυακά μέσα, τα οποία κάνουν λόγο για δήθεν «θάνατο παιδιού από εμβόλιο για τον στρεπτόκοκκο», προκαλώντας αδικαιολόγητο φόβο και σύγχυση στην κοινή γνώμη.

«Διευκρινίζεται κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται εμβόλιο κατά του στρεπτόκοκκου και φυσικά δεν συνδέεται με κανέναν θάνατο παιδιού. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε σχετικό δημοσίευμα στερείται επιστημονικής βάσης και συνιστά επικίνδυνη παραπληροφόρηση, με δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις για τη Δημόσια Υγεία», αναφέρει ο ΙΣΑ.

Προσθέτει ότι η διασπορά τέτοιων ανυπόστατων ισχυρισμών υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στον εμβολιασμό, έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες πρόληψης στη σύγχρονη Ιατρική.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι «δεν θα επιτρέψει την καλλιέργεια του αντιεμβολιαστικού κλίματος μέσω ψευδών ειδήσεων και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο κατά όσων συμβάλλουν στη διασπορά τους».

Καλεί τα ΜΜΕ και τους πολίτες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους και να εμπιστεύονται μόνο έγκυρες, επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

