«Στιγμή ορόσημο για τη σεξουαλική υγεία» - Εμβόλιο κατά της γονόρροιας θα κυκλοφορήσει στην Αγγλία

Ένα εμβόλιο για τη γονόρροια θα κυκλοφορήσει στην Αγγλία στο πλαίσιο ενός παγκοσμίως πρώτου προγράμματος, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι σύμφωνα με τον Guardian.

Η κίνηση αυτή, η οποία χαιρετίστηκε ως «στιγμή ορόσημο για τη σεξουαλική υγεία», θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων επιπέδων της σεξουαλικά μεταδιδόμενης λοίμωξης.

Τα κρούσματα γονόρροιας στην Αγγλία ξεπέρασαν τα 85.000 το 2023, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη των καταγραφών το 1918, με προειδοποιήσεις για την ανθεκτικότητα ορισμένων στελεχών στα αντιβιοτικά.

Το εμβόλιο είναι ένα υπάρχον, γνωστό ως 4CMenB, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα κατά της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου Β, μιας σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης που μπορεί να προκαλέσει μηνιγγίτιδα και σηψαιμία.

Η Δρ Amanda Doyle, διευθύντρια πρωτοβάθμιας περίθαλψης και κοινοτικών υπηρεσιών στο NHS England, δήλωσε: «Η έναρξη ενός παγκοσμίως πρώτου εμβολιασμού για τη γονόρροια είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για τη σεξουαλική υγεία και θα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των ατόμων, συμβάλλοντας στην πρόληψη της εξάπλωσης της λοίμωξης και στη μείωση των αυξανόμενων ποσοστών των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών του βακτηρίου».

Οι επιλέξιμοι ασθενείς θα εντοπιστούν και θα ενημερωθούν τις επόμενες εβδομάδες, ενώ το εμβόλιο θα προσφέρεται μέσω των υπηρεσιών σεξουαλικής υγείας που έχουν αναλάβει οι τοπικές αρχές από την 1η Αυγούστου.

Στο ραντεβού θα προσφέρονται επίσης εμβόλια για την ευλογιά των πιθήκων, τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και ηπατίτιδες Α και Β.

Σημειώνεται ότι η γονόρροια είναι η δεύτερη πιο συχνή βακτηριακή σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο κατά την ούρηση. Για τις γυναίκες, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο στην κάτω κοιλιακή χώρα ή αιμορραγία μεταξύ των περιόδων. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν συμπτώματα.

Μελέτες της Κοινής Επιτροπής Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης (JCVI) δείχνουν ότι το εμβόλιο 4CMenB έχει μεταξύ 32,7% και 42% αποτελεσματικότητα κατά της γονόρροιας, και ενώ ο εμβολιασμός θα μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης, δεν τον εξαλείφει εντελώς.

Ωστόσο, το JCVI ανέφερε ότι ο εμβολιασμός θα ήταν επωφελής, καθώς η προηγούμενη λοίμωξη από γονόρροια θεωρείται ότι προσφέρει μικρή προστασία από μελλοντικές λοιμώξεις.

Το πρόγραμμα έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων ότι τα κρούσματα γονόρροιας που είναι ανθεκτικά στο αντιβιοτικό κεφτριαξόνη - συνήθως η πρώτη γραμμή θεραπείας - αυξάνονται στην Αγγλία. Αυτό σημαίνει ότι τα βακτήρια αυτά έχουν αναπτύξει την ικανότητα να επιβιώνουν και να πολλαπλασιάζονται ακόμη και όταν εκτίθενται στο αντιβιοτικό.

Η υπουργός Υγείας Ashley Dalton προέτρεψε τους πολίτες να κάνουν το εμβόλιο «όχι μόνο για να είναι ασφαλείς μεταξύ τους αλλά και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά».

Πηγή: skai.gr

