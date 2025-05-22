Η χορήγηση βιταμίνης D μέσω συμπληρωμάτων συμβάλλει στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The American Journal of Clinical Nutrition».

Η έρευνα εντόπισε ότι η χορήγηση βιταμίνης D βοηθά στη διατήρηση των τελομερών, των προστατευτικών καλυμμάτων στα άκρα των χρωμοσωμάτων, τα οποία κονταίνουν κατά τη γήρανση και συνδέονται με την ανάπτυξη ορισμένων ασθενειών.

Τα τελομερή αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA ή ζεύγη βάσεων, που εμποδίζουν τα άκρα των χρωμοσωμάτων να υποβαθμιστούν ή να συγχωνευθούν με άλλα χρωμοσώματα. Η συρρίκνωση των τελομερών αποτελεί φυσική διαδικασία της γήρανσης και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο διαφόρων ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία.

Η μελέτη

Στην έρευνα παρακολουθήθηκαν γυναίκες ηλικίας 55 ετών και άνω και άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω στις ΗΠΑ για πέντε χρόνια.

Σε 1.054 από τους συμμετέχοντες αξιολογήθηκε το μήκος των τελομερών στα λευκά αιμοσφαίρια κατά την έναρξη, κατά το δεύτερο και κατά το τέταρτο έτος.

Σε σύγκριση με τη λήψη εικονικού φαρμάκου, η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D3 (2.000 IU/ημέρα) μείωσε σημαντικά τη συρρίκνωση των τελομερών σε διάστημα τεσσάρων ετών, αποτρέποντας το ισοδύναμο σχεδόν τριών ετών γήρανσης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Επίσης, χορηγήθηκε και συμπλήρωμα Ωμέγα 3 λιπαρών οξέων (1 g/ημέρα), το οποίο, όμως, δεν είχε σημαντική επίδραση στο μήκος των τελομερών κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.

Η ίδια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (VITAL) έχει δείξει, επίσης, στο παρελθόν οφέλη της βιταμίνης D στη μείωση της φλεγμονής και στη μείωση των κινδύνων χρόνιων ασθενειών της γήρανσης, όπως ο προχωρημένος καρκίνος και τα αυτοάνοσα νοσήματα.

