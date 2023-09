Επανάσταση: Ένας τετραπληγικός αναμένεται να κινήσει τα χέρια του με συνδυαστικά εμφυτεύματα Υγεία 19:39, 27.09.2023 linkedin

Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών επέτρεψε ήδη σε έναν παραπληγικό ασθενή να ανακτήσει κάποιον έλεγχο στα πόδια του και να περπατήσει σύμφωνα με μελέτη