Μεγάλη είναι η διασπορά των αναπνευστικών ιώσεων στην κοινότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το αδιαχώρητο στα επείγοντα των νοσοκομείων από ασθενείς με ιώσεις.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος, «τα νοσοκομεία πιέζονται πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες από τους ασθενείς με παθολογικά και πνευμονολογικά προβλήματα. Πλην των ασθενών με κορωνοϊό που στη πλειονότητα εμφανίζουν ήπια συμπτωματολογία, υπάρχει μεγάλη αύξηση των ασθενών με γρίπη και άλλες ιώσεις».

Ο κ. Γιαννάκος αναφέρει ότι η αύξηση ξεπερνάει το 30% κάτι που δείχνει την έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης. «Τις αργίες, σαββατοκύριακα, νύκτες, η πρωτοβάθμια κατεβάζει ρολά και ο θεσμός του προσωπικού γιατρού έχει αποτύχει. Έτσι όλοι οι δρόμοι για τους ασθενείς ακόμη και για τη χορήγηση των αντιικών φαρμάκων για τον κορωνοϊό οδηγούν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία», σημειώνει.

Ο κ. Γιαννάκος σημειώνει ότι η αναμονή των ασθενών για εξέταση στα παθολογικά και πνευμονολογικά ιατρεία των εφημερευόντων νοσοκομείων ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις τις 8 ώρες. Συμπληρώνει ότι «οι νοσοκομειακές ανεπτυγμένες παθολογικές και πνευμονολογικές κλινικές γέμισαν. Δεν φθάνουν τα κρεβάτια να καλύψουν τους ασθενείς που τελικά εισάγονται» με αποτέλεσμα να νοσηλεύονται σε κλίνες άλλων κλινικών, «αυξάνοντας τον δείκτη νοσοκομειακών λοιμώξεων».

Στοιχεία για τις εισαγωγές στα νοσοκομεία

Στο νοσοκομείο της Νίκαιας χθες εισήχθησαν 80 ασθενείς με παθολογικά, πνευμονολογικά προβλήματα από περίπου 45 πριν ένα μήνα.

Περίπου 100 ασθενείς επισκέπτονται τον «Ευαγγελισμό» στην εφημερία. Εισάγονται 80- 90 ασθενείς με παθολογικά και πνευμονολογικά προβλήματα.

Στο «Αττικόν» στην τελευταία εφημερία 5 Ιανουαρίου, εισήχθησαν 118 ασθενείς με παθολογικά και πνευμονολογικά προβλήματα, ενώ στις 20 Δεκεμβρίου εισήχθησαν 86 ασθενείς.

Στο «Σισμανόγλειο» στις τελευταίες εφημερίες εξετάζονται 90 με 100 ασθενείς με παθολογικά προβλήματα και εισάγονται 30 με 35 ασθενείς.

Πριν ένα μήνα εξετάζονταν 80 ασθενείς με παθολογικά προβλήματα και γινόταν λιγότερες των 10 εισαγωγών.

Το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης είναι «πρωταθλητής», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος. Συνολικά οι εξεταζόμενοι ασθενείς στα ΤΕΠ ξεπερνούν τους 1.200 και οι εισαγωγές ασθενών με παθολογικά και πνευμονολογικά προβλήματα φτάνουν περί τους 120.

Ο κ. Γιαννάκος αναφέρεται και στο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία. Ενδεικτικά στο νομό Ηλείας, λειτουργεί παθολογική κλινική μόνο στο νοσοκομείο Πύργου, στην οποία νοσηλεύονται πάνω από 60 ασθενείς με παθολογικά προβλήματα. Υπηρετούν μόνιμα δύο παθολόγοι και αυτοί από μετακίνηση από κέντρο υγείας και το νοσοκομείο Αμαλιάδας».

Γίνονται συνεχώς προκηρύξεις γιατρών παθολόγων, που καθίστανται άγονες, αναφέρει, τονίζοντας ότι πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

