Ιός Δυτικού Νείλου: Συνολικά 89 κρούσματα, 11 θάνατοι από την αρχή του 2023 Υγεία 18:11, 29.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Έχουν καταγραφεί 11 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 64 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων= 82 έτη).