Στις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, αναφέρθηκε, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Έδωσε έμφαση στη λειτουργικότητα των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, την αξιολόγηση των δημόσιων νοσοκομείων, τις αεροδιακομιδές στα νησιά και την έναρξη λειτουργίας της νέας τηλεφωνικής γραμμής του υπουργείου Υγείας, «1566».

Αναφερόμενος στο «βραχιολάκι» που εφαρμόζεται ήδη στα ΤΕΠ του Ευαγγελισμού και σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία, σημείωσε πως «τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει και στο νοσοκομείο "Αττικόν" και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε 100 νοσοκομεία».

Όπως εξήγησε, το σύστημα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή κάθε ασθενούς και συμβάλλει στον εντοπισμό σημείων συμφόρησης. «Παίρνουμε τα στοιχεία ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τους ασθενείς που είναι στα επείγοντα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε ότι η εφαρμογή του επεκτείνεται συνεχώς και μέχρι το 2026 προβλέπεται να καλύπτει όλα τα Τμήματα Επειγόντων της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς, ο υφυπουργός έκανε γνωστό ότι «έχουν σταλεί τα πρώτα sms στους ασθενείς και έχουμε μια πολύ καλή συμμετοχή μέχρι στιγμής. Περισσότεροι από ένας στους τρεις, περισσότεροι από 30% έχουν απαντήσει. Είναι πολύ καλό για τις πρώτες ημέρες και θα έχουμε τα πρώτα συμπεράσματα σε λίγο χρόνο».

Πρόσθεσε ότι «η αξιολόγηση δεν είναι ούτε καταγραφή γνώμης ούτε δημοσκόπηση, είναι εργαλείο διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι όταν παίρνουμε από την εμπειρία των ασθενών, για παράδειγμα, ότι το φαγητό δεν είναι καλό, θα πρέπει να υπάρξει χρόνος αντίδρασης και να διορθωθεί. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, ναι, θα υπάρξουν ποινές και μπορεί να φτάσουμε μέχρι και παύση διοικητή».

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην έναρξη λειτουργίας της νέας τηλεφωνικής γραμμής «1566», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για ζητήματα Υγείας.

«Το 1566 την πρώτη ημέρα λειτουργίας του δέχτηκε γύρω στις 2.500 τηλεφωνήματα και εξυπηρετήθηκαν όλοι. Θα αντικαταστήσει όλες τις τηλεφωνικές γραμμές που υπήρχαν έως σήμερα. Όλα πλέον θα γίνονται σε ένα αριθμό που μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για κάθε θέμα, εκτός από ιατρικές συμβουλές», σημείωσε.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε επίσης και στο σχέδιο ενίσχυσης των αεροδιακομιδών στα νησιά εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

Όπως δήλωσε, «σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές έχουμε ένα επιπλέον αεροπλάνο, ένα επιπλέον ελικόπτερο και θα υπάρξει και ένα ακόμα». Επίσης, τον τελευταίο μήνα έχουν προσληφθεί 300 διασώστες στο ΕΚΑΒ, οι οποίοι έχουν ενισχύσει, κυρίως τις νησιωτικές περιοχές, αυξάνοντας τις βάρδιες κατά 10%», ενώ σημείωσε πως σχετικά με τους γιατρούς, «από τις 300 θέσεις που έβγαιναν άγονες από τον καιρό τον μνημονίων, με τα κίνητρα που δόθηκαν αλλά και όλες τις εργασιακές αλλαγές που έχουν γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να καλύψουμε τα 2/3».

Κλείνοντας, τόνισε ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε έναν ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό με κεντρική προτεραιότητα τον πολίτη και την ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας.

Πηγή: skai.gr

