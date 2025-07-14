Σε λειτουργία τίθεται από αύριο Τρίτη 15 Ιουλίου ο νέος δωρεάν για τους πολίτες τηλεφωνικός αριθμός για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη Τύπου του υπουργείου υγείας, παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου υγείας αλλά και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Νίκου Παπαθανάση η νέα τηλεφωνική γραμμή έρχεται να αντικαταστήσει περί τις 100 υπάρχουσες σήμερα τηλεφωνικές γραμμές που υπάρχουν.

Αξίζει να επισημανθεί ότι δεν αντικαθίσταται το 166 που αφορά σε υπηρεσίες επειγόντων και κλήση ΕΚΑΒ.

«Το υπουργείο Υγείας αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλάζει το ΕΣΥ», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι το «1566» γίνεται ο ένας δωρεάν για τους πολίτες τηλεφωνικός αριθμός που αφορά τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα. Εξήγησε ότι η ιδέα γεννήθηκε από το «1535» που λειτουργεί στο υπουργείο Εργασίας, που άλλαξε τα πάντα στην επαφή με τον πολίτη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, δεν θα απευθύνεται μόνο ο πολίτης στο 1566 αλλά και το 1566 θα ενημερώνει τους πολίτες για υπηρεσίες που δικαιούνται (απογευματινά χειρουργεία, προληπτικές εξετάσεις).

Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για ένα ισχυρό εργαλείο που θα εξελίσσεται στην πορεία.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στη συνεργασία με το υπουργείο Υγείας για την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το 14% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται σε ανάλογα έργα. Αναφερόμενος στη νέα γραμμή ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι θα προσφέρει πληροφόρηση και εξυπηρέτηση και καθολική πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι το «1566» είναι ο τρόπος να κάνουμε το ΕΣΥ προσβάσιμο σε όλους.

Η πλήρης ανάπτυξη του νέους συστήματος της τηλεφωνικής γραμμής «1566» περιλαμβάνει τρεις φάσεις και σε πλήρη εφαρμογή θα είναι έτοιμο τον επόμενο χρόνο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η Α΄Φάση υλοποίησης

Στην πρώτη φάση η οποία τοποθετείται από αύριο μέχρι και το Σεπτέμβριο αφορά τα παρακάτω:

Ενημέρωση για εφημερίες (φαρμακεία – νοσοκομεία)

Εξυπηρέτηση ΗΔΙΚΑ (e-ραντεβού) με δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού πλέον σε όλες τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όλους τους; Συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, τους προσωπικούς ιατρούς, καθώς και τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας. Από το Σεπτέμβριο η υπηρεσία θα επεκταθεί και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Ενημέρωση για παράδοση / εμβολιασμό

Ενημέρωση για παράδοση / παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ)

Γενική πληροφόρηση για ταξιδιωτική ιατρική

Σύνδεση με γραμμή στήριξης

Παράπονα / ενημέρωση για καταγγελίες.

Αναλυτικά οι φάσεις υλοποίησης:

