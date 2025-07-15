Κέβιν Τζέιμς: Η επικίνδυνη δίαιτα του αστέρα του Χόλιγουντ

Για την ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη δίαιτα που ακολούθησε είχε μιλήσει στο πόντκαστ του Τζο Ρόγκαν, ο αστέρας του Χόλιγουντ Κέβιν Τζέιμς.

Δήλωσε ότι νήστεψε για 41 ημέρες, καταναλώνοντας μόνο νερό και λίγο αλάτι που αποτελεί έναν από τους βασικότερους ηλεκτρολύτες. Δήλωσε ότι έχασε περίπου 28 κιλά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ανέφερε επίσης ότι δεν σχεδίαζε να είναι 41 ημέρες, αλλά απλώς συνέχισε όσο μπορούσε.

Ο 60χρονος κωμικός είχε συζητήσει την αυτοσχέδια δίαιτα που ακολούθησε στον Ρόγκαν, για τις ανάγκες ενός ρόλου του, παραδεχόμενος ότι ενέχει κινδύνους.

Το «σχέδιο» του Τζέιμς για τη νηστεία του με νερό για 41 ημέρες, όπως το περιέγραψε στο πόντκαστ, δεν ήταν ένα ιδιαίτερα δομημένο, προσχεδιασμένο πρόγραμμα όσον αφορά μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Αντίθετα, ουσιαστικά σταμάτησε να τρώει, και μάλιστα απότομα. Δεν άγγιζε φαγητό, καφέ ή ζάχαρη, ούτε καν τσίχλα.

Η νηστεία μπορεί να ενεργοποιήσει την αυτοφαγία, δηλαδή την ιδιότητα των κυττάρων του οργανισμού να ανακυκλώνουν τα συστατικά τους, «τρώγοντας» ένα κομμάτι του εαυτού τους. Με αυτό τον τρόπο, τα κύτταρα ανακυκλώνουν κατεστραμμένα κυτταρα, ανανεώνονται και διατηρούνται λειτουργικά. Σε περίπτωση που η αυτοφαγία δεν πραγματοποιείται όπως θα έπρεπε, υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ασθενειών όπως διαβήτη, καρκίνου κ.ο.κ.

Ενώ διευκρίνισε ότι τη δίαιτα δεν την συνιστούσαν οι διαιτολόγοι, υποστήριξε ότι παρακολουθούνταν «κάποιες φορές» από επαγγελματίες υγείας.

Μετά τη νηστεία, ακολούθησε μια δίαιτα με προϊόντα ολικής αλέσεως, εστιάζοντας σε άπαχη πρωτεΐνη, χόρτα, μούρα και βρώμη, και έκοψε εντελώς τη ζάχαρη και τα αναψυκτικά. Έκανε επίσης καθημερινές ασκήσεις πυγμαχίας.

Οι σημαντικές παρενέργειες

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια παρατεταμένη νηστεία όπως αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση λόγω ποικίλων παρενεργειών και κινδύνων για την υγεία. Ο ίδιος ο ηθοποιός αναγνώρισε ότι η προσέγγισή του δεν ήταν «έξυπνη» αλλά «πραγματική».

Οι περισσότεροι γιατροί, φορείς και οργανισμοί υγείας δεν συνιστούν τη μη επιβλεπόμενη παρατεταμένη νηστεία μόνο με νερό. Εάν κάποιος επιλέξει να προβεί σε μια τέτοια νηστεία, θα πρέπει να γίνεται υπό την αυστηρή καθοδήγηση και παρακολούθηση επαγγελματιών της υγείας.

Η πλήρης έλλειψη τροφής για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις σε βασικές βιταμίνες, μέταλλα και ηλεκτρολύτες.

Τα χαμηλά επίπεδα νατρίου (υπονατριαιμία), καλίου, μαγνησίου και ασβεστίου μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές όπως:

Επιληπτικές κρίσεις

Οίδημα εγκεφάλου

Καρδιακά προβλήματα (αρρυθμίες, κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας)

Μυϊκή αδυναμία και κράμπες

Αφυδάτωση: Ακόμα και με την πρόσληψη νερού, είναι εύκολο να αφυδατωθεί κανείς χωρίς τους ηλεκτρολύτες και το νερό που περιέχονται στις τροφές.

Μυϊκή Απώλεια: Το σώμα θα διασπάσει την μυϊκή πρωτεΐνη για ενέργεια όταν εξαντληθούν άλλες πηγές καυσίμων, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια άλιπης μάζας.

Ορθοστατική Υπόταση: Ζάλη και λιποθυμία κατά την ορθοστασία λόγω πτώσης της αρτηριακής πίεσης.

Μεταβολική Οξέωση: Μια ανισορροπία στα επίπεδα οξεοβασικής ισορροπίας του σώματος.

Επιδείνωση Προϋπάρχουσων Παθήσεων: Η παρατεταμένη νηστεία μπορεί να είναι επικίνδυνη για άτομα με:

Διαβήτη (Τύπου 1 και Τύπου 2)

Διατροφικές διαταραχές

Ουρική αρθρίτιδα

Νεφρική νόσο

Καρδιακές παθήσεις

Χαμηλή αρτηριακή πίεση

Λιποβαρή άτομα

Έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες

Παιδιά και ηλικιωμένοι

«Σύνδρομο επανασίτισης»: Πρόκειται για μια δυνητικά θανατηφόρα πάθηση που μπορεί να εμφανιστεί όταν κάποιος που νηστεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα επανεισάγει γρήγορα τροφή. Περιλαμβάνει σοβαρές μεταβολές υγρών και ηλεκτρολυτών.

Παράλληλα, ενώ παρατηρείται ταχεία απώλεια βάρους, η διατήρησή της μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι δύσκολη και η επαναφορά βάρους είναι συχνή μόλις επανέλθει η κανονική διατροφή.

Πηγή: skai.gr

