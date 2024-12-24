Γίνετε και εσείς «προληπτικοί»! Αυτό είναι το μήνυμα της νέας καμπάνιας του Εθνικού Προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», που ξεκινά σήμερα με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τη σημασία της πρόληψης. Η καμπάνια του Υπουργείου Υγείας, μέσα από έναν σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο προσέγγισης, μας καλεί όλους να γίνουμε «προληπτικοί».

Όχι επειδή φοβόμαστε μαύρες γάτες, ανοιχτές ομπρέλες, τον αριθμό 13 ή να περάσουμε κάτω από σκάλα, αλλά επειδή η πρόληψη για την υγεία μας είναι μια συνειδητή επιλογή ζωής. Μέσα από θεματικά σποτάκια που αφορούν τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, καθώς και τις καρδιαγγειακές παθήσεις, η καμπάνια επιχειρεί να μεταδώσει το μήνυμα ότι ένας προληπτικός έλεγχος μπορεί να προλάβει σοβαρά προβλήματα, ότι η έγκαιρη διάγνωση κάνει τη διαφορά και η πρόληψη είναι ο ισχυρότερος σύμμαχός μας.

Η Πολιτεία, μέσα από το Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», δεν περιμένει να πάει ο πολίτης σε αυτήν, αλλά τον προσεγγίζει πρώτα εκείνη, παρέχοντας τη δυνατότητα δωρεάν, εύκολων και γρήγορων προληπτικών εξετάσεων, με στόχο να ενισχύσει την υγεία και την ευημερία όλων των πολιτών. Ήδη, με το Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» τον καρκίνο του μαστού - «Φώφη Γεννηματά», έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 600.000 μαστογραφίες και έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα περίπου 36.000 γυναίκες.

Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 20.000 HPV-DNA tests και πάνω από 300 κολποσκοπήσεις με βιοψία, ενώ για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, 546.000 πολίτες έχουν κάνει το self test, και 11.273 έχουν βγει θετικά. Μετά την επίσκεψη στον γιατρό όσων είχαν θετικό αποτέλεσμα, έχουν παραπεμφθεί και πραγματοποιηθεί 2.360 κολονοσκοπήσεις και 610 βιοψίες.

Σύντομα θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, που θα παρέχει δωρεάν εξετάσεις για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», επισκεφθείτε την ιστοσελίδα proliptikes.gov.gr

