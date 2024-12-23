Tο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024 αναφέρθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 18 επιβεβαιωμένα κρούσματα mpox (ευλογιά των πιθήκων).

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ παρατηρείται αύξηση των περιστατικών mpox το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα και η διασπορά του ιού mpox συνεχίζεται στη χώρα μας, όπως και διεθνώς.

Η νόσος mpox είναι μια ιογενής λοίμωξη που προκαλείται από μόλυνση με τον ιό mpox. Ο ιός mpox είναι γενετικά παρόμοιος με τον ιό της ευλογιάς, αλλά λιγότερο μεταδοτικός προκαλώντας πιο ήπια συμπτώματα.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες/σωματικά υγρά του πάσχοντος ή/και μολυσμένα αντικείμενα, καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατόπιν παρατεταμένης στενής επαφής σε μικρή απόσταση.

Τα συμπτώματα της λοίμωξης από τον ιό mpox περιλαμβάνουν: Πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες, οσφυαλγία, λεμφαδενοπάθεια, ρίγος και εξάντληση, ενώ συνήθως εμφανίζεται χαρακτηριστικό εξάνθημα 1 με 5 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Παρότι δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν πλήρως σε λίγες εβδομάδες.

Οι τρόποι μετάδοσης της νόσου mpox περιλαμβάνουν:

*Στενή προσωπική επαφή

*Έκθεση σε βιολογικά υγρά

*Επαφή με μολυσμένες επιφάνειες ή αντικείμενα (π.χ. κλινοσκεπάσματα, είδη ρουχισμού/ιματισμού)

Βάση των υφιστάμενων επιδημιολογικών δεδομένων στην Ελλάδα, η νόσος mpox μεταδίδεται κυρίως σεξουαλικά.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει :

*Αποφύγετε στενή επαφή με άτομα που έχουν τα συμπτώματα (πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγίες, οσφυαλγία, λεμφαδενοπάθεια, ρίγος και εξάντληση, ή χαρακτηριστικό εξάνθημα που εμφανίζεται 1 με 5 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων)

*Αν εμφανίσετε συμπτώματα, αναζητείστε ιατρική βοήθεια και αποφύγετε σεξουαλικές επαφές ή στενή επαφή με άλλα άτομα

*Εμβολιασμός έναντι mpox σύμφωνα με τις σχετικές συστάσεις για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.'Ανδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άνδρες (MSM), άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άνδρες και γυναίκες, άτομα τρανς, μη δυαδικά άτομα. Όλα τα άτομα από τις παραπάνω ομάδες θεωρούνται αυξημένου κινδύνου αν έχουν πρόσφατο ιστορικό πολλαπλών ερωτικών συντρόφων, ή έχουν νοσήσει από κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα τους τελευταίους 3 μήνες.

Επίσης συστήνεται ο εμβολιασμός σε επαγγελματίες υγείας και φροντίδας οι οποίοι εργάζονται σε χώρους ή σε συνθήκες με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στον ιό της ευλογιάς τύπου mpox (π.χ. εργαστήρια, ειδικές μονάδες, εμβολιαστικά κέντρα, αποστολές σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό ευλογιάς τύπου mpox κλπ). 'Ατομα που συμμετέχουν σε ανθρωπιστικές αποστολές, άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, άτομα που επισκέπτονται συγγενείς και φίλους τα οποία ταξιδεύουν σε περιοχές των χωρών που είναι επηρεαζόμενες (ο κατάλογος των περιοχών των χωρών επικαιροποιείται από τον ΕΟΔΥ και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του). 'Ατομα τα οποία έχουν έρθει σε στενή σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού της ευλογιάς τύπου mpox συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων που κατοικούν στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον. Το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται το συντομότερο δυνατό, κατά προτίμηση εντός 4 ημερών από την έκθεση. Εμβολιασμός μέχρι και 14 ημέρες μετά από την έκθεση συνιστάται επίσης γιατί μπορεί να προσφέρει προστασία. Εμβολιασμός γίνεται μόνον εφόσον το άτομο σε στενή επαφή με το κρούσμα δεν έχει αναπτύξει συμπτώματα.

Μεταξύ των ατόμων που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο εμβολιασμός των ανοσοκατεσταλμένων ατόμων. Επίσης, μπορούν να εμβολιαστούν και άτομα που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.

Ο εμβολιασμός έναντι mpox πραγματοποιείται στα παρακάτω εμβολιαστικά κέντρα:

ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Τετάρτη 09:00-12:00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2251 352510

ΠΓΝ Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Τετάρτη 09:00-12:00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2313 303333

ΠΓΝ Ηρακλείου «ΠΑΓΝΗ»

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810 542107

ΓΝ Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέα Συγγρός»

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 7295310 / 210 7265159

ΠΓΝ «Αττικόν»

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5831656

ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας: Τετάρτη-Πέμπτη 09:00-14:00

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2613 603689

Συστήνεται στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των γιατρών τους σε περίπτωση εμφάνισης κάποιου εξανθήματος ή ασυνήθιστης δερματικής βλάβης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ο ΕΟΔΥ είναι σε εγρήγορση και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της εμφάνισης των κρουσμάτων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων καθώς και τους ευρωπαϊκούς φορείς Δημόσιας Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).

Πηγή: skai.gr

