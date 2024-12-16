Είκοσι χρόνια επιτυχημένων επεμβάσεων στο υπερσύγχρονο Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου Gamma Knife του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Η ικανότητα του ανθρώπου να δημιουργεί, να μαθαίνει και να επικοινωνεί, η διαχείριση και εξωτερίκευση των συναισθημάτων, όπως και η διατήρηση της μνήμης, οφείλονται αποκλειστικά στην ύπαρξη ενός και μόνο οργάνου: του εγκεφάλου. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ελέγχει και ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες του σώματος, είναι το πιο πολύπλοκο και σπουδαιότερο όργανο που έχει δημιουργηθεί. Για το λόγο αυτό, η θεραπεία παθήσεων του εγκεφάλου πρέπει να είναι υψηλής ακρίβειας και απόλυτα ασφαλής.

Η ακτινοχειρουργική με γ-Knife αντιμετωπίζει παθήσεις του εγκεφάλου αναίμακτα. Είναι μη επεμβατική μέθοδος, που σημαίνει ότι για να αφαιρεθεί μία βλάβη ή ένας όγκος, δε γίνεται άνοιγμα του κρανίου, αλλά εφαρμόζεται εξωτερικά υψηλής ακρίβειας ακτινοβολία γάμμα, ακόμα και σε περιοχές του εγκεφάλου που είναι αδύνατο να προσπελαστούν χειρουργικά.

Χειρουργική εγκεφάλου χωρίς τομή

Ονομάζεται γ-Knife, παρόλο που δε χρησιμοποιείται νυστέρι, επειδή είναι εξαιρετικά ακριβές. 192 λεπτές δέσμες ακτινοβολίας γάμμα επικεντρώνονται στην περιοχή της βλάβης ή του όγκου. Οι δέσμες συγκλίνουν σε ένα σημείο, με ακρίβεια δέκατου του χιλιοστού (όσο το πάχος ενός φύλλου χαρτιού), χορηγώντας την ακτινοβολία στον όγκο, με τον φυσιολογικό εγκέφαλο να παραμένει άθικτος. Η μη επεμβατική φύση της μεθόδου οδηγεί σε άμεση επιστροφή του ασθενούς στη καθημερινότητα, σε αντίθεση με την ανοιχτή κρανιοτομία, που απαιτεί πολυήμερη νοσηλεία.

Με τέτοια ακρίβεια, η αντιμετώπιση περίπλοκων παθήσεων του εγκεφάλου γίνεται με επιτυχία μεγαλύτερη από 95%, χωρίς να επηρεάζονται οι φυσιολογικές λειτουργίες του. Η μέθοδος αναφέρεται και ως στερεοτακτική ακτινοχειρουργική, έχοντας αντικαταστήσει τη συμβατική ακτινοθεραπεία στην αντιμετώπιση των εγκεφαλικών μεταστάσεων.

Ενδείξεις Ακτινοχειρουργικής με γ-Knife

Η ακτινοχειρουργική με γ-Knife χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση όγκων ή βλαβών σε κρίσιμες λειτουργικά περιοχές του εγκεφάλου, όπως η περιοχή του λόγου και η κινητική περιοχή. Αποτελεί ασφαλέστερη επιλογή έναντι της κρανιοτομίας, σε όγκους ή βλάβες που εντοπίζονται βαθιά στον εγκέφαλο, καθώς η ανοιχτή χειρουργική προσπέλαση εγκυμονεί κινδύνους σοβαρών επιπλοκών.

Εφαρμόζεται εναλλακτικά της κρανιοτομίας, σε ασθενείς που δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε ανοιχτό χειρουργείο, ή που η γενική τους κατάσταση δεν το καθιστά εφικτό. Πλέον είναι η μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών μεταστάσεων και η μηδαμινή έκθεση του φυσιολογικού εγκεφάλου στην ακτινοβολία, επιτρέπει την επανάληψη της ακτινοχειρουργικής όταν είναι απαραίτητο, που για πολλούς ασθενείς σημαίνει την αποφυγή ολοκρανιακής ακτινοθεραπείας.

Παθήσεις που αντιμετωπίζονται

Η ακτινοχειρουργική με γ-Knife έχει πολυετή, κλινικά αποδεδειγμένη, αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση βλαβών ή όγκων μεγέθους που κυμαίνεται από χιλιοστά, έως αρκετά εκατοστά, χωρίς την ανάγκη ανοιχτής κρανιοτομίας. Αντιμετωπίζει καλοήθεις και κακοήθεις όγκους, αγγειακές παθήσεις, όπως και αρκετές νευρολογικές διαταραχές.

Όγκοι

Εγκεφαλικές μεταστάσεις

Ακουστικό νευρίνωμα, Μηνιγγίωμα, Αδένωμα υπόφυσης

Γλοίωμα, Αστροκύττωμα, Γλοιοβλάστωμα

Παραγαγγλίωμα, Κεντρικό Νευροκύττωμα, Κρανιοφαρυγγίωμα

Αναπλαστικό Επενδύμωμα, Αιμαγγειοπερικύττωμα, Μυελοβλάστωμα

Xόρδωμα, Xονδροσάρκωμα, Λέμφωμα ΚΝΣ

Αγγειακές παθήσεις

Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία (AVM), Σηραγγώδες αιμαγγείωμα (CM)

Λειτουργικές διαταραχές

Nευραλγία τριδύμου, Iδιοπαθής τρόμος, Τρόμος Nόσου Parkinson, Επιληψία

Οφθαλμικοί Όγκοι

Μελάνωμα οφθαλμού, αιμαγγείωμα οφθαλμικού κόγχου, μηνιγγίωμα ελύτρου οπτικού νεύρου

Πλεονεκτήματα ακτινοχειρουργικής με γ-Knife

• Ανώδυνη, μη επεμβατική μέθοδος, που δεν απαιτεί νοσηλεία

• Ο ασθενής επιστρέφει στις συνήθεις δραστηριότητές του άμεσα

• Δεν χορηγείται γενική αναισθησία, δεν υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας ή λοίμωξης

• Εξαιρετικά ακριβής, χορηγώντας μέγιστη δόση στον στόχο, προστατεύοντας τον εγκέφαλο

• Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και βελτίωση της ποιότητας των ασθενών

• Αντιμετώπιση ανεγχείρητων όγκων και δύσκολα προσπελάσιμων παθήσεων του εγκεφάλου

• Οι παρενέργειες είναι σπάνιες και παροδικές

Εξειδικευμένο για τον εγκέφαλο

Το γ-Knife είναι ειδικά σχεδιασμένο για απόλυτα ακριβείς θεραπείες παθήσεων του εγκεφάλου, ικανό να αντιμετωπίζει με απόλυτη επιτυχία πολύπλοκες και απαιτητικές παθήσεις σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές του εγκεφάλου.

Θεραπεία χωρίς νοσηλεία

Η ακτινοχειρουργική γίνεται σε μία συνεδρία, που διαρκεί κατά μέσο όρο μία ώρα, χωρίς παρενέργειες και ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στις δραστηριότητές του.

Το Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου γ-Knife του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Το Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου γ-Knife του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, το μοναδικό στην Ελλάδα, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004, έχοντας συμπληρώσει αισίως είκοσι χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας. Κατά την περίοδο αυτή έχουν αντιμετωπιστεί περισσότεροι από 4.000 ασθενείς, με το ποσοστό επιτυχίας για τις περισσότερες διαγνώσεις να ξεπερνά το 95%.

Η ακτινοχειρουργική με γ-Knife αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνολογική καινοτομία στη νευροχειρουργική, προσφέροντας σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ασθενείς παγκοσμίως τη δυνατότητα να έχουν επαρκή έλεγχο της νόσου τους, χωρίς τους κινδύνους της ανοικτής χειρουργικής επέμβασης.

Η ευρεία παγκόσμια χρήση του γ-Knife, για την αντιμετώπιση παθήσεων του εγκεφάλου, οφείλεται στην εξαιρετική ακρίβεια που παρέχει, στην ασφάλεια και στα άριστα κλινικά αποτελέσματα. Περίπου 90.000 ασθενείς κάθε χρόνο αντιμετωπίζονται παγκοσμίως και αυτό οφείλεται στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει έναντι ανταγωνιστικών τεχνικών:

2-4 φορές λιγότερη δόση ακτινοβολίας στον φυσιολογικό εγκέφαλο

Το γ-Knife προφυλάσσει καλύτερα τον φυσιολογικό εγκέφαλο σε σχέση με άλλες τεχνικές

2-21 φορές λιγότερη δόση ακτινοβολίας στο σώμα

Σε σύγκριση με τις άλλες τεχνικές

3 φορές περισσότερες δημοσιεύσεις κλινικών αποτελεσμάτων

Από όσες έχουν δημοσιευθεί για το σύνολο των υπόλοιπων τεχνικών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.