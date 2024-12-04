Μήπως τελικά γκρινιάζεις πολύ; Τα σημάδια για να το καταλάβεις

Είναι εκείνη η στιγμή που βρίσκεσαι στο γραφείο και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να παραπονεθείς για το πρωινό ξύπνημα, για το πλήθος των emails ή για το καυτό καφέ που δεν ήρθε όπως το ήθελες. Ξαφνικά, συνειδητοποιείς ότι έχεις γκρινιάξει για το μισό κόσμο, αλλά η μέρα σου φαίνεται απλώς… μια συνεχής αλυσίδα παραπόνων. Αν σε πιάνεις να το κάνεις αυτό συχνά, ίσως είναι καιρός να αναρωτηθείς: «Μήπως γκρινιάζω πολύ;»

Ας το παραδεχτούμε: όλοι μας έχουμε τις στιγμές μας, τις μέρες που το χαμόγελο είναι πιο δύσκολο να βρεθεί και η κούραση ή η απογοήτευση μπορεί να βγουν σε μορφή γκρίνιας. Ωστόσο, αν η γκρίνια γίνεται κανόνας και όχι εξαίρεση, ίσως είναι ώρα να εξετάσουμε κάποια σημάδια που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά.

1. Το πρώτο πράγμα που λες είναι παράπονο

Αν το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις ξυπνήσεις ή αμέσως μετά το πρώτο λεπτό της συνομιλίας με κάποιον είναι να γκρινιάξεις για κάτι (ο καιρός, η δουλειά, η κίνηση, το φαγητό), ίσως ήρθε η ώρα να το σκεφτείς λίγο παραπάνω. Η γκρίνια μπορεί να γίνει αυτόματη αντίδραση και να κλέψει την ενέργεια σου πριν καν ξεκινήσεις την ημέρα με θετική διάθεση.

2. Αισθάνεσαι συνέχεια «αδικημένη»

Έχεις την αίσθηση ότι όλοι γύρω σου είναι πιο τυχεροί ή ότι δεν αναγνωρίζεται η δουλειά σου; Αν συχνά νιώθεις ότι «η ζωή είναι άδικη» ή ότι το σύμπαν έχει κάτι προσωπικό μαζί σου, τότε η γκρίνια ίσως είναι το φυσικό σου αντίδοτο σε αυτή την απογοήτευση. Η συνεχής αίσθηση της αδικίας μπορεί να σε κάνει να παραπονιέσαι για πράγματα που στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο τραγικά.

3. Οι άλλοι αντιδρούν με «Αχ, όχι πάλι»

Αν οι φίλοι, η οικογένειά σου ή οι συνεργάτες σου αρχίζουν να γυρίζουν τα μάτια τους κάθε φορά που ξεκινάς να παραπονιέσαι, ίσως να είσαι λίγο υπερβολική. Η γκρίνια συχνά γίνεται βαρετή και κουραστική όταν επαναλαμβάνεται. Εάν οι άνθρωποι γύρω σου φαίνονται να σε αποφεύγουν ή να αποφεύγουν τις συζητήσεις για να μην ακούσουν παραπόνια, ίσως ήρθε η ώρα να αναρωτηθείς αν έχεις περάσει το όριο της «υγιούς» παραπόνου και έχεις μπλέξει με τη γκρίνια χωρίς λόγο.

4. Προτιμάς να μιλάς για τα κακά παρά για τα καλά

Ένα άλλο σημάδι είναι όταν η συζήτηση πάντα γυρίζει γύρω από τα αρνητικά: «Ο καιρός είναι χάλια», «Η δουλειά με τρελαίνει», «Η μέρα είναι χάλια». Αν δυσκολεύεσαι να βρεις κάτι θετικό να πεις ή αν όλα τα ωραία πράγματα φαίνονται ανούσια μπροστά στις αντιξοότητες της ζωής, ίσως η γκρίνια να έχει γίνει το πρώτο σου ένστικτο. Αν το «εδώ και τώρα» φαντάζει μια σειρά από απογοητεύσεις και δεν μπορείς να εστιάσεις ούτε στα μικρά χαρούμενα πράγματα, το να σταματήσεις να γκρινιάζεις μπορεί να σε βοηθήσει να ξαναβρείς την ευτυχία στις μικρές στιγμές.

5. Η γκρίνια αντικαθιστά τη λύση

Αν η γκρίνια έχει γίνει το «αλατοπίπερο» κάθε συζήτησης και όχι μια αναγκαία έκφραση, μπορεί να αρχίσεις να παρατηρείς ότι δεν προσπαθείς να βρεις λύσεις στα προβλήματα σου, αλλά να τα αναλύεις μόνο σε επίπεδο παραπόνων. Όταν βλέπεις κάτι αρνητικό, δεν κάνεις καν τον κόπο να βρεις τη λύση ή να προσπαθήσεις να το αλλάξεις, αλλά το απλώς το «ρίχνεις» στους άλλους. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημάδια ότι η γκρίνια έχει γίνει μια βολική συνήθεια, αντί να είναι η αφορμή για δράση.

6. Η γκρίνια έχει γίνει σύντροφος της μοναξιάς

Πόσες φορές έκανες την επιλογή να κλειστείς στον εαυτό σου και να μιλήσεις μόνο για τα αρνητικά, επειδή πίστευες ότι το να μοιραστείς την απογοήτευσή σου είναι το μοναδικό πράγμα που μπορείς να κάνεις για να απαλλαγείς από τη φορτική αίσθηση του πρήξιμου που νιώθεις; Αν η γκρίνια αντικαθιστά τις πραγματικές, ουσιαστικές συζητήσεις και αν αυτή η στάση σε κάνει να αισθάνεσαι πιο μόνος παρά να σε φέρνει πιο κοντά στους άλλους, τότε ίσως είναι η ώρα να το εξετάσεις.

Το κλειδί για να σπάσεις τον κύκλο της γκρίνιας δεν είναι να καταπιέσεις τα συναισθήματά σου ή να προσποιηθείς ότι όλα είναι τέλεια όταν δεν είναι. Ωστόσο, αν αναγνωρίσεις ότι η γκρίνια έχει γίνει μια αυτόματη αντίδραση χωρίς λόγο, τότε έχεις ήδη κάνει το πρώτο βήμα προς την αλλαγή. Δοκίμασε να εστιάσεις στα θετικά, να αναγνωρίσεις την αξία της λύσης αντί της συνεχούς αναφοράς στο πρόβλημα, και μην ξεχνάς να χαμογελάς με τα μικρά πράγματα στη ζωή. Αν το κάνεις, ίσως ανακαλύψεις πως η γκρίνια δεν είναι τόσο απαραίτητη όσο νομίζεις!

