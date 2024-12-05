Η μαύρη σοκολάτα μας κάνει καλό - Σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη

Η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας, αλλά όχι σοκολάτας γάλακτος, μπορεί να σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με μελέτη της Σχολής Δημόσιας Υγείας T.H.Chan του Χάρβαρντ, που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στο περιοδικό «The BMJ».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από τρεις μακροχρόνιες αμερικανικές μελέτες παρατήρησης σε γυναίκες νοσηλεύτριες και άνδρες επαγγελματίες υγείας. Συνολικά τα δεδομένα αφορούσαν σε 192.000 συμμετέχοντες που δεν είχαν ιστορικό διαβήτη, καρδιακής νόσου ή καρκίνου κατά την έναρξη των μελετών και οι οποίοι ανέφεραν τις διατροφικές τους συνήθειες, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης σοκολάτας, το σωματικό τους βάρος και την κατάσταση του διαβήτη, κατά τη διάρκεια 30 και πλέον ετών.

Πόση σοκολάτα μας κάνει καλό

Όπως διαπιστώθηκε, οι συμμετέχοντες στη μελέτη που κατανάλωναν τουλάχιστον πέντε μερίδες οποιουδήποτε τύπου σοκολάτας την εβδομάδα (η μερίδα ισούται με περίπου 28 γραμμάρια) παρουσίασαν 10% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν σπάνια ή ποτέ σοκολάτα.

Η μαύρη σοκολάτα είχε ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο. Όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον πέντε μερίδες αυτής της σοκολάτας την εβδομάδα παρουσίασαν 21% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μείωση του κινδύνου κατά 3% για κάθε μερίδα μαύρης σοκολάτας που καταναλώνεται την εβδομάδα.

Η όχι και τόσο καλή σοκολάτα γάλακτος

Αντίθετα, η κατανάλωση σοκολάτας γάλακτος δεν συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, αλλά συσχετίστηκε με την μακροχρόνια αύξηση του σωματικού βάρους, έναν πιθανό παράγοντα που συμβάλλει στην ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2.

Ο αναπληρωτής καθηγητής στα Τμήματα Διατροφής και Επιδημιολογίας του Χάρβαρντ, Κι Σαν, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, εξηγεί ότι «παρόλο που η μαύρη σοκολάτα και η σοκολάτα γάλακτος έχουν παρόμοια επίπεδα θερμίδων και κορεσμένων λιπαρών, φαίνεται ότι οι πλούσιες πολυφαινόλες της μαύρης σοκολάτας μπορεί να αντισταθμίσουν τις επιδράσεις των κορεσμένων λιπαρών και της ζάχαρης στην αύξηση του σωματικού βάρους και τον διαβήτη. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα διαφορά που αξίζει να διερευνηθεί περισσότερο».

Οι ερευνητές διευκρινίζουν πάντως ότι η μέση κατανάλωση σοκολάτας από τους συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν σχετικά χαμηλή, οπότε τα ευρήματα μπορεί να μην επεκτείνονται σε άτομα με πολύ υψηλά επίπεδα κατανάλωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

