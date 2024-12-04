Ανάρτση στα social media έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όπου αναφέρθηκε στην απόφαση να αναβαθμιστούν άμεσα τα ΚΥ Σφακίων και Ανωγίων σε Άγονα κατηγορίας Ά. «Σημειώνω ότι τέτοια Υπουργική Απόφαση για τα Σφακιά και τα Ανώγια δεν έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν, ούτε επί θητείας του Παύλου Πολάκη στο Υπουργείο Υγείας. Το τονίζω διότι δεν ανέχομαι την πολιτική υποκρισία», όπως σημειώνει ο υπουργός.

Σήμερα συνάντησα στο γραφείο μου τον Δήμαρχο Σφακίων κ. Γιάννη Ζερβό. Μου έθεσε και αυτός το αίτημα για Αναβάθμιση του ΚΥ Σφακίων σε Άγονο κατηγορίας Ά. Το ίδιο αίτημα μας έχουν θέσει κατ´επανάληψη με μεγάλη ένταση και οι βουλευτές Χανίων της Νέας Δημοκρατίας @Dora_Bakoyannis, η… pic.twitter.com/FAl3uoeBHm December 4, 2024

«Σήμερα συνάντησα στο γραφείο μου τον Δήμαρχο Σφακίων κ. Γιάννη Ζερβό. Μου έθεσε και αυτός το αίτημα για Αναβάθμιση του ΚΥ Σφακίων σε Άγονο κατηγορίας Ά. Σκοπός πάντα των αποφάσεων μας είναι να βοηθούμε τις τοπικές κοινωνίες να βρίσκουν λύσεις και όχι να αφήνουμε περιθώρια για άνευ λόγου συγκρούσεις», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, καταλήγοντας:

«Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού αναβάθμισε το ΠΠΙ Σφακίων σε ΚΥ, τώρα το αναβαθμίζει επισήμως και ρητώς και σε Άγονο Ά, αποδεικνύοντας το πραγματικό της ενδιαφέρον για τα Σφακιά».

