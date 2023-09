Covid-19: Θεραπεία φαίνεται να οδηγεί σε μεταλλάξεις του κορωνοϊού Υγεία 21:38, 25.09.2023 linkedin

Η ουσία έχει σχεδιαστεί θεωρητικά για την καταστροφή του κορωνοϊού, εντούτοις οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ο ιός μπορεί μερικές φορές να επιβιώσει, οδηγώντας σε μεταλλαγμένες εκδοχές