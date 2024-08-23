Ανακοινώθηκαν οι νέοι Υποδιοικητές στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη 22 Αυγούστου 2024, συνάντηση γνωριμίας με τους Διοικητές και τους νέους Υποδιοικητές των επτά Υ.ΠΕ.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Δρ. Άρης Αγγελής και η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Φωφώ Καλύβα.

Αναλυτικά τα ονόματα των Διοικητών και νέων Υποδιοικητών ανά Υγειονομική Περιφέρεια, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΑΣΕΠ, είναι:

1η Υγειονομική Περιφέρεια- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διοικήτρια: Μπαλαούρα Ολγα

Υποδιοικητής: Τσαντής Σταύρος

Υποδιοικήτρια: Νταβώνη Γιάννα

2η Υγειονομική Περιφέρεια-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Διοικητής: Ροϊλός Χρήστος

Υποδιοικητής: Δρόσος Δημήτριος

Υποδιοικήτρια: Χριστοφιλέα Ολυμπία

3η Υγειονομική Περιφέρεια- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διοικητής: Τσαλικάκης Δημήτρης

Υποδιοικητής: Ταρασίδης Γεώργιος

Υποδιοικητής: Κούπκας Μιχαήλ

4η Υγειονομική Περιφέρεια- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Διοικητής: Μπογιατζίδης Παναγιώτης

Υποδιοικητής: Ανδρίτσος Ιωάννης

Υποδιοικήτρια: Τιτοπούλου Αλεξάνδρα

5η Υγειονομική Περιφέρεια- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διοικητής: Σερέτης Φώτης

Υποδιοικήτρια: Μήτσιου Μαρία

Υποδιοικητής: Δημητρέλος Χρήστος

6η Υγειονομική Περιφέρεια - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διοικητής: Θεοδωρόπουλος Ηλίας

Υποδιοικητής: Δέντσικας Γεώργιος

Υποδιοικητής: Στασινόπουλος Βασίλειος

7η Υγειονομική Περιφέρεια - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διοικητής: Παπαβασιλείου Νεκτάριος

Υποδιοικήτρια: Σπινθούρη Μαρία

Υποδιοικητής: Κλεοβούλου Χρήστος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.