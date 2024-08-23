Ανακοινώθηκαν οι νέοι Υποδιοικητές στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη 22 Αυγούστου 2024, συνάντηση γνωριμίας με τους Διοικητές και τους νέους Υποδιοικητές των επτά Υ.ΠΕ.
Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Δρ. Άρης Αγγελής και η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Φωφώ Καλύβα.
Αναλυτικά τα ονόματα των Διοικητών και νέων Υποδιοικητών ανά Υγειονομική Περιφέρεια, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΑΣΕΠ, είναι:
1η Υγειονομική Περιφέρεια- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διοικήτρια: Μπαλαούρα Ολγα
Υποδιοικητής: Τσαντής Σταύρος
Υποδιοικήτρια: Νταβώνη Γιάννα
2η Υγειονομική Περιφέρεια-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Διοικητής: Ροϊλός Χρήστος
Υποδιοικητής: Δρόσος Δημήτριος
Υποδιοικήτρια: Χριστοφιλέα Ολυμπία
3η Υγειονομική Περιφέρεια- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διοικητής: Τσαλικάκης Δημήτρης
Υποδιοικητής: Ταρασίδης Γεώργιος
Υποδιοικητής: Κούπκας Μιχαήλ
4η Υγειονομική Περιφέρεια- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Διοικητής: Μπογιατζίδης Παναγιώτης
Υποδιοικητής: Ανδρίτσος Ιωάννης
Υποδιοικήτρια: Τιτοπούλου Αλεξάνδρα
5η Υγειονομική Περιφέρεια- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διοικητής: Σερέτης Φώτης
Υποδιοικήτρια: Μήτσιου Μαρία
Υποδιοικητής: Δημητρέλος Χρήστος
6η Υγειονομική Περιφέρεια - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Διοικητής: Θεοδωρόπουλος Ηλίας
Υποδιοικητής: Δέντσικας Γεώργιος
Υποδιοικητής: Στασινόπουλος Βασίλειος
7η Υγειονομική Περιφέρεια - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Διοικητής: Παπαβασιλείου Νεκτάριος
Υποδιοικήτρια: Σπινθούρη Μαρία
Υποδιοικητής: Κλεοβούλου Χρήστος
