Η Bavarian Nordic, η δανέζικη φαρμακευτική εταιρία που παρασκευάζει το εμβόλιο κατά της ευλογιάς των πιθήκων (mpox) δήλωσε σήμερα ότι είναι "καλύτερα προετοιμασμένη" για να προμηθεύσει στον κόσμο το εμβόλιο κατά της ασθένειας σε σχέση με την προηγουμένη επιδημία το 2022.

"Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι", εξήγησε ο Πολ Τσάπλιν, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας, με αφορμή την παρουσίαση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της.

"Όχι μόνο συγκεντρώσαμε αποθέματα για να ανταποκριθούμε στις προβλεπόμενες παραγγελίες, αλλά επίσης συγκεντρώσαμε αποθέματα ώστε να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε περίπτωση επιδημίας, όπως τώρα συμβαίνει", τόνισε.

Την περασμένη εβδομάδα, η Bavarian Nordic δήλωσε έτοιμη να παράγει έως 10 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων έως το 2025.

Επί του παρόντος, η φαρμακευτική εταιρία έχει περίπου 500.000 δόσεις σε απόθεμα.

Σύμφωνα με τον όμιλο, "η περίοδος αυτή μάλλον δεν προκαλεί τόσο πολύ πανικό όσο την περίοδο 2022/2023", ειδικά όταν η φαρμακοβιομηχανία δεν γνωρίζει την κατάσταση των αποθεμάτων των εμβολίων που έχουν ήδη διανεμηθεί σε όλο τον κόσμο.

Η μεγάλη έξαρση της ασθένειας στην Αφρική οφείλεται κυρίως σε ένα νέο στέλεχος, την παραλλαγή clade 1b, που είναι πιο μεταδοτική και πιο επικίνδυνη σε σχέση με τις προηγούμενες.

Η επιδημία εξαπλώνεται εν μέρει με τις σεξουαλικές σχέσεις αλλά ο ιός μεταδίδεται επίσης από μη σεξουαλικές επαφές, απειλώντας επίσης τα παιδιά στα οποία η ασθένεια εμφανίζεται πιο επικίνδυνη.

Η Bavarian Nordic ζήτησε πρόσφατα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων την επέκταση της χρήσης του εμβολίου της στους εφήβους ηλικίας από 12 έως 17 ετών.

Η δανέζικη φαρμακευτική εταιρία, η οποία είχε κύκλο εργασιών 1,4 δισεκατομμύριο κορώνες (190 εκατομμύρια ευρώ) κατά το δεύτερο τρίμηνο, υπολογίζει σε πωλήσεις 5,3 δισεκατομμυρίων κορωνών για το σύνολο του έτους.

Πηγή: skai.gr

