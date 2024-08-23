Γιατροί άρχισαν τις πρώτες στον κόσμο δοκιμές σε ασθενείς ενός εμβολίου mRNA κατά του καρκίνου του πνεύμονα, για το οποίο ειδικοί λένε ότι μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές.

Το εμβόλιο αυτό, που είναι γνωστό ως BNT116 και έχει αναπτυχθεί από την BioNTech, είναι σχεδιασμένο για να στοχεύει το μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα (ΜΜΚΠ, NSCLC), το συνηθέστερο τύπο καρκίνου του πνεύμονα. Στόχος του είναι να εξαλείψει τα καρκινικά κύτταρα και παράλληλα να εμποδίσει την επανεμφάνισή τους εκπαιδεύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει αυτά τα καρκινικά κύτταρα και να τους επιτίθεται.

Η κλινική δοκιμή φάσης 1, η πρώτη μελέτη του BNT116 σε ανθρώπους, έχει ξεκινήσει σε 34 ερευνητικά ιδρύματα σε 7 χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ισπανία και την Τουρκία.

Συνολικά περίπου 130 ασθενείς -από ασθενείς πρώτου σταδίου, πριν από εγχείρηση ή ακτινοβολίες, μέχρι και προχωρημένου σταδίου ή με μεταστατικό καρκίνο- θα κάνουν το εμβόλιο παράλληλα με ανοσοθεραπεία.

Το εμβόλιο χρησιμοποιεί αγγελιοφόρο RNA (mRNA), όπως τα εμβόλια κατά της Covid-19, και λειτουργεί εφοδιάζοντας το ανοσοποιητικό σύστημα με καρκινικούς δείκτες από το ΜΜΚΠ για να εκπαιδεύσει τον οργανισμό ώστε να επιτίθεται σε καρκινικά κύτταρα που εκφράζουν αυτούς τους δείκτες.

Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος στον καρκίνο, αφήνοντας άθικτα τα υγιή κύτταρα, αντίθετα από τη χημειοθεραπεία.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο πρώτος ασθενής στο Ηνωμένο Βασίλειο έκανε το εμβόλιο την Τρίτη, σημαδοτώντας ένα ορόσημο κρίσιμης σημασίας για τη μελέτη.

Ειδικοί, όπως ο καθηγητής ογκολογίας Σίοβ Μινγκ Λι του ιδρύματος University College London Hospitals, υπογραμμίζουν στην Guardian πως πρόκειται για την αρχή μιας «πολύ συναρπαστικής νέας εποχής» στην έρευνα για τον καρκίνο.

Ο βρετανός υπουργός Επιστημών λόρδος Βάλανς εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη δοκιμή και υπογράμμισε ότι το εμβόλιο αυτό είναι δυνατό να σώσει χιλιάδες ζωές, σύμφωνα πάντα με την Guardian.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

