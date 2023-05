Έπειτα από 38 μήνες μπορούμε να προχωρήσουμε, δηλώνει η Στέλλα Κυριακίδου μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον κορωνοϊό

«Έπειτα από 38 μήνες μπορούμε να προχωρήσουμε» ανέφερε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι ο κορωνοϊός τελείωσε ως παγκόσμια έκτακτη υγειονομική ανάγκη.

Ειδικότερα, η κ. Κυριακίδου σε ανάρτησή της στο twitter σημείωσε: «Tο απόγευμα o ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η COVID-19 τελείωσε ως παγκόσμια έκτακτη ανάγκη για την υγεία. Έπειτα από 38 μήνες μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά η COVID-19 δεν έχει τελειώσει ως παγκόσμια απειλή για την υγεία. Συνεχίζουμε με την επιτήρηση, τον εμβολιασμό των ευάλωτων και την αυξημένη ετοιμότητα για το μέλλον».

This afternoon @WHO announced that #COVID19 is over as a global health emergency.



After 38 months we can move ahead.



But COVID19 is not over as a global health threat. We continue with surveillance, vaccination of the vulnerable, and increased preparedness for the future.