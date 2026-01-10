Ζημιές στην Αλεξανδρούπολη: Άνεμοι με ριπές 140 χλμ «σάρωσαν» την πόλη - Δείτε βίντεο

Η κακοκαιρία «σάρωσε» περιοχές της χώρας με ισχυρούς ανέμους αλλά και βροχοπτώσεις να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις αλλά και ζημιές.

Στην Αλεξανδρούπολη ξεριζώθηκαν δέντρα και παρασύρθηκαν αντικείμενα και τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, ενώ υπήρξαν αναφορές και για διακοπή του ρεύματος σε κάποια σημεία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Δήμου Αλεξανρούπολης περίπου στις 19:10 τοπική ώρα, εκδηλώθηκε ισχυρή καταιγίδα με χαρακτηριστικά ανεμοστρόβιλου, κατά τη διάρκεια της οποίας καταγράφηκαν πολύ ισχυρές ριπές ανέμου έως και 70 κόμβους (περίπου 140 χλμ/ώρα).

Το φαινόμενο διήρκεσε περίπου 15 λεπτά και είχε ως αποτέλεσμα:

πτώσεις δέντρων και

μετακινήσεις αντικειμένων σε διάφορα σημεία της πόλης.

Παράλληλα, σκηνικό καταστροφής σημειώθηκε στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου «Δημόκριτος» με τρία εκπαιδευτικά αεροπλάνα να αναποδογυρίζουν από την ένταση του ανέμου και να υφίστανται ζημίες, ενώ έσπασαν ψευδοροφές φωτιστικών, τζάμια και η κεντρική πόρτα των οχημάτων, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σε ανακοίνωσεις του ο Δήμος καλεί τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας κυρίως την παραλιακή οδό. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να μην εισέρχονται στα πάρκα και τις παιδικές χαρές, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών και την ολοκλήρωση των ελέγχων των αρμόδιων συνεργείων. «Η απαγόρευση ισχύει έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και εργασίες αποκατάστασης, για την ασφάλεια όλων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφέρουν πως βρίσκονται σε κινητοποίηση για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο της ασφάλειας σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

Κλιμάκιο στην περιοχή τη Δευτέρα για την καταγραφή ζημιών

Στο μεταξύ, στην Αλεξανδρούπολη θα μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος Δευτέρα (12/1), προκειμένου να πραγματοποιήσει καταγραφή των ζημιών. Ο Δήμος καλεί τους καταστηματάρχες και όσους υπέστησαν ζημιές να προσέλθουν στο δημαρχείο την Κυριακή (11/1) προκειμένου να προβούν σε δηλώσεις, προσκομίζοντας και φωτογραφίες.

Προβλήματα σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας. Ειδικότερα, λόγω ισχυρών ανέμων, στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες έως ώρα 17:00, σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, δέχθηκε 103 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Αναλυτικά:

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 33 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 24 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 47 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 40 κοπές δέντρων, μία (1) άντληση υδάτων και έξι (6) αφαιρέσεις αντικειμένων

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 14 κοπές δέντρων και μία (1) αφαίρεση αντικειμένου

Στην περιοχή Ροδιά υπήρχαν αναφορές ότι όλη η περιοχή έμεινε χωρις ρεύμα, ενώ στην Πάτρα, δέντρα που δεν άντεξαν τη δύναμη του αέρα κατέρρευσαν πάνω σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια. Παράλληλα, ισχυρή χαλαζόπτωση εκδηλώθηκε στην πόλη, προκαλώντας αναστάτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές καλύφθηκαν από στρώματα χαλαζιού. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά.

Στον παραλιακό δρόμο του Ρίου βγήκε η θάλασσα στη στεριά. Η περιοχή θύμισε εικόνες… Βενετίας, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδοστρώματος και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, σύμφωνα με το The Best.

Στο Ναυπλιο οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τεράστια κύματα που «εισέβαλαν» στην παλιά πόλη. Το αποτέλεσμα ήταν δρόμοι να πλημμυρίσουν και η κυκλοφορία να διακοπεί στις οδούς Αμαλίας και Συγγρού σύμφωνα με τις Αργολικές Ειδήσεις.

Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα στον Σιδηροδρομικο Σταθμό Τιθορέα στη Φθιώτιδα.

Οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν σήμερα στην Τήνο επηρεάζουν σημαντικά το νησί, με αυξημένη ένταση ανέμων και έντονο κυματισμό, κυρίως στα νότια και στο εξωτερικό λιμάνι. Σύμφωνα με το tinostoday.gr, οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και αντικείμενα.

Η πυροσβεστική κάνει παράκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

