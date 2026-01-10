Η κακοκαιρία έκανε επικίνδυνες τις μετακινήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στην Ηλεία, βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που ένας ανεμοστρόβιλος παρασύρει το όχημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

«Ήταν σε κλάσμα δευτερόλεπτου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Το πρωί ξύπνησα, πήγα το παιδί στο σχολείο. Πριν να φτάσω στο σπίτι 400 μ. από το σπίτι, βλέπω μαύρο στα μάτια. Δεν έβλεπα τίποτα. Χαρτιά, σακούλες και με παίρνει αέρας, δεν έβλεπα τίποτα, δεν ήξερα τι γίνεται», δήλωσε η 38χρονη οδηγός που κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Την ίδια ώρα, στο Γιαννιτσοχώρι, από τους ισχυρούς ανέμους, ένα όχημα χάνει τον έλεγχο και ανατρέπεται στην ΕΟ Πύργου Κυπαρισσίας.

