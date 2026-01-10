Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Αγ. Ανδρέα του Προαστιακού Πατρών

Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αγ. Ανδρέας - Καμίνια - Αγ. Ανδρέας του Προαστιακού Πατρών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, μετά από σχετική ενημέρωση του διαχειριστή υποδομής , ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Κατόπιν τούτου, από αύριο, Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο ανωτέρω τμήμα θα πραγματοποιούνται κανονικά.
