Ζαχαράκη: Δεν θα πρέπει να υπάρχει το δίλημμα οικογένεια ή καριέρα

H γονεϊκή άδεια και η επιστροφή της μητέρας στον κόσμο της εργασίας απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, τους συμμετέχοντες στο συνέδριο της πρωτοβουλίας «The Upfront Initiative» που υποστηρίζει και προωθεί την ισότητα, τη συμπερίληψη, την ποικιλομορφία και την ορατότητα στον εργασιακό χώρο διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά, στις 14 Μαρτίου 2024 στο Ωδείο Αθηνών, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Τίνας Μανδηλαρά, οι ομιλητές στο πάνελ «Θα ζητάει γονικές άδειες - Ο καθημερινός αγώνας ενός εργαζόμενου γονέα», έσπευσαν να αναδείξουν όλα τα προβλήματα που συνοδεύει η ταμπέλα του «γονέα», αλλά και τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί τελευταία.

Η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ξεκίνησε την τοποθέτησή της από την κριτική που δέχθηκε το 2023 για την ανάληψη του υπουργείου. «Οι επικρίσεις ότι “μία γυναίκα που δεν έχει παιδιά και δεν έχει παντρευτεί, δεν μπορεί να ηγηθεί ενός τέτοιου υπουργείου”, ήταν κάτι πολύ τραυματικό για μένα» παραδέχθηκε. Υπενθύμισε, δε, ότι πριν πολιτευτεί είχε δουλέψει ως εκπαιδευτικός, αλλά ουδέποτε αμφισβητήθηκε η ικανότητά της ως επαγγελματίας, παρότι δεν είναι μητέρα.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, η κυρία Ζαχαράκη δήλωσε υπέρμαχος των επιλογών. «Αυτό κάνω και στο υπουργείο, ώστε κάθε πολίτης να ζήσει μια πλήρη ζωή». Ερωτηθείσα για τις γονεϊκές άδειες, εξήγησε ότι ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον δεν θα πρέπει να θέτει το δίλημμα οικογένεια ή καριέρα. Γι’ αυτό και το υπουργείο ενίσχυσε την άδεια μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ προσφάτως το εν λόγω μέτρο επεκτάθηκε και στους αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

«Πρέπει να δεσμευτούμε ότι η επιστροφή στην εργασία δεν θα στερεί την ευκαιρία στην ανέλιξη και στην προαγωγή» συνέχισε η υπουργός, εξηγώντας ότι το νομικό πλαίσιο μπορεί να βοηθήσει την κοινωνική μεταμόρφωση, παρότι αναγνώρισε ότι από τη νομική κατοχύρωση στην ουσιαστική ισότητα υπάρχει δρόμος.

Από την πλευρά της, η Ηρώ Μέλλιου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στη Vodafone Ελλάδας, τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της ισότητας, ανεξαρτήτως της διαφορετικότητας. «Πρέπει να καταλάβουμε τι έχουν ανάγκη οι άνθρωποι και να πάμε στην επόμενη ημέρα» σχολίασε, σχετικά με τη γονεϊκή άδεια, γνωστοποιώντας ότι στη Vodafone παρέχεται πληρωμένη άδεια 16 εβδομάδων. «Αυτό είναι πέρα των νόμων που έχουν ψηφιστεί. Και το εφαρμόζουμε από το 2021» δήλωσε. Όταν κάτι γίνεται θεσμός, πρόσθεσε η ίδια, βοηθάει στην αλλαγή της κοινωνίας. Και όπως δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας, από όσους έκαναν χρήση της γονεϊκής άδειας, το 55% ήταν γυναίκες και το 45% άνδρες. «Πιο ισορροπημένες οικογένειες σημαίνει πιο ισορροπημένοι εργαζόμενοι» κατέληξε.

Η Τζούλη Αγοράκη, Συγγραφέας - Σεναριογράφος – Συντάκτρια στη LiFO, εξιστόρησε την προσωπική της εμπειρία ως μητέρα. «Το μεγάλο μου άγχος, όταν ήρθε το παιδί, ήταν “τώρα τι θα γίνει”. Ήταν μια πάλη με τον εαυτό μου, προκειμένου να δω ποιος ο ρόλος μεταξύ μητέρας και παιδιού» θυμήθηκε, μεταξύ άλλων. Όπως ισχυρίστηκε, μάλιστα, η δουλειά της ήταν η έξοδος της και η επιστροφή της στον ρόλο της γυναίκας. «Είχα υποστεί μια κοινωνική επιλόχειο κατάθλιψη. Ήθελα να λείπω από το σπίτι και να είμαι στη δουλειά» συμπλήρωσε. Αργότερα, βέβαια, κατάφερε και με τη βοήθεια ειδικών, να βρει τα πατήματά της.

Τέλος, η Ελευθερία Δεσποιναρά, Data & ΑI Director - I&D Lead στην Accenture, διαπίστωσε ότι όλο και περισσότεροι άνδρες κάνουν χρήση της γονεϊκής άδειας. Επιπλέον, έκανε γνωστό ότι η εταιρεία στην οποία εργάζεται, κάνει μικρές και μεγάλες κινήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους, όπως η ενίσχυση στις τρίτεκνες οικογένειες και τα ετήσια δώρα για τα παιδιά που ξεκινούν σχολείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

