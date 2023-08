Ζάκυνθος: Νεκρός 21χρονος από τροχαίο ατύχημα Ελλάδα 11:16, 12.08.2023 linkedin

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 42χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο του 21χρονου, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του