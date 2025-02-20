Η Ηλιάνα Μαλίχιν είναι μία νεαρή οινοποιός, που δραστηριοποιείται στις Μέλαμπες Ρεθύμνου και αποφάσισε να επενδύσει σε μια παλιά ποικιλία σταφυλιού.

Όπως διηγείται στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σπούδασε γεωπονία, έκανε μεταπτυχιακό στην οινολογία και το 2019 που βρέθηκε στην περιοχή αποφάσισε να κάνει το οινοποιείο, καθώς τη μάγεψε ο φυσικός πλούτος του συγκεκριμένου σημείου.

Μέσα σε λίγα χρόνια, έχει καταφέρει να αναβιώσει το «Βιδιανό», μια αυτόριζη ρεθυμνιώτικη ποικιλία αμπελιού, να οργανώσει ντόπιους καλλιεργητές και να τους κάνει να στραφούν στη βιολογική αμπελουργία.

Κατάφερε να αναγεννήσει τους κατεστραμμένους αμπελώνες στις Μέλαμπες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2022 και να παλέψει προσωπικά για τον σχεδιασμό ενός πρότυπου συστήματος πυροπροστασίας στους αμπελώνες της περιοχής.

Δεν είναι τυχαίο ότι η NASA επέλεξε τις Μέλαμπες ως μία από τις 3 πιο πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα και τη μελετούσε για τον τρόπο που ανακάμπτει μετά από κάθε πυρκαγιά σε βιολογικό, γεωπονικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, πηγαίνοντας στην περιοχή λίγους μήνες πριν καεί.

«Η καλλιέργεια προσπαθούμε να είναι πιο κοντά στη φύση», λέει η ίδια εξηγώντας τι είναι «αναγεννητική καλλιέργεια».

Επίσης, παρακινεί και άλλους νέους να επιστρέψουν στους τόπους τους, καθώς όπως αναφέρει το οινοποιείο, προσφέρει καλό εισόδημα.

Αρχικά από 5 παραγωγούς κατάφερε να τους αυξήσει σε 40 από διάφορα μέρη και όχι μόνο από τις Μέλαμπες.

«Μελανό» σημείο οι πυρκαγιές του 2022 που κατέστρεψαν 21.000 στρέμματα στην περιοχή. «Στην αρχή νομίζαμε ότι καταστραφήκαμε, αλλά μετά το αμπέλι άρχισε να αναγεννάται από μόνο του. Ήταν σαν να μας λέει μην τα παρατάτε», λέει η Ηλιάνα Μαλίχιν

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.