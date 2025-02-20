Ηράκλειο: Σύλληψη μιας ακόμη γυναίκας για τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένους

Στη σύλληψη μιας ακόμη γυναίκας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα και της απάτης κατ' εξακολούθηση, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Πρόκειται για μια 55χρονη αλλοδαπή, της οποίας η σύλληψη ακολούθησε σειρά καταγγελιών από ηλικιωμένα κυρίως άτομα, για περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών.

Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις αυτές, άγνωστοι προσποιούμενοι τους γιατρούς ζητούν μεγάλα χρηματικά ποσά ή τιμαλφή προκειμένου να πραγματοποιήσουν επείγουσα χειρουργική επέμβαση συγγενικού τους προσώπου ύστερα από δήθεν ατύχημα που είχαν υποστεί, παρακινώντας τους ηλικιωμένους να παραδώσουν τα χρήματα σε άγνωστο άτομο που θα μεταβαίνει σε σημείο όπου θα τους υποδείκνυαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, όπως και οι πληροφορίες, οδήγησαν στην άμεση ταυτοποίηση της 55χρονης αλλοδαπής, η οποία όπως προέκυψε, έχοντας το ρόλο «εισπράκτορα» παραλάμβανε τα χρηματικά ποσά και τα κοσμήματα.

Συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις τετελεσμένων τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών οι οποίες διαπράχθηκαν από 17/2/2025 έως 19/2/2025 σε Ηράκλειο, Χανιά και Αίγινα. Στην 55χρονη μάλιστα, τα ηλικιωμένα θύματα παρέδωσαν χρηματικά ποσά, που ανέρχονται συνολικά στις 8.000 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας. Επιπλέον, σε μια περίπτωση τηλεφωνικής απάτης στα Χανιά τελικά δεν παραδόθηκαν τα χρήματα στη δράστιδα πλην όμως αναγνωρίστηκε ως το άτομο που προσήλθε να τα παραλάβει.

Η σύλληψή της έγινε χθες (19.2.2025) το απόγευμα, ενώ στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό των 1.405 ευρώ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την ταυτοποίηση και σύλληψη λοιπών μελών της εγκληματικής ομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

