Ζαφειράκου- Κομπόσης: Διαψεύδουν τον ξυλοδαρμό και τη μήνυση

Τη δική τους πλευρά όσον αφορά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών έδωσαν η Φαίη Ζαφειράκου και ο πρώην σύζυγός της Ανδρέας Κομπόσης διαψεύδοντας το δημοσίευμα που θέλει εκείνον να έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον της για ενδοοικογενειακή βία.

Και οι δύο μίλησαν την εκπομπή «Summer’s Cool» διαψεύδοντας και αμφότεροι το ρεπορτάζ που θέλει τη Φαίη Ζαφειράκου να ενεπλάκη σε ξυλοδαρμό με τον πρώην σύζυγό της κατά τη διάρκεια των κοινών διακοπών τους με το παιδί τους στην Κάρυστο.

«Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν έγινε κάτι. Δεν υπέβαλλα μήνυση. Απλά έγινε μια φασαρία ηχητική φυσικά δεν σήκωσε χέρι πάνω μου νομίζω κάλεσαν κάποιοι την αστυνομία κάποιοι ένοικοι του ξενοδοχείου» είπε αρχικά ο Ανδρέας Κομπόσης ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρώην σύζυγός του Φαίη Ζαφειράκου:

«Δεν έχει γίνει τίποτα απ’ όλα αυτά. Μίλησα με την αστυνομία, με ενημέρωσαν κάποιοι φίλοι και λέω: ρε παιδιά, τι έχει γίνει; Τρελάθηκα! Έχει γίνει μία παρεξήγηση όντως, ισχύει αυτό το πράγμα αλλά όχι μεταξύ μας. Ακούστηκε θόρυβος, ήρθε η αστυνομία και δώσαμε εξηγήσεις. Αυτό ήταν όλο», είπε η Φαίη Ζαφειράκου για το επίμαχο περιστατικό και συνέχισε:

«Δεν ξέρω αν θα κινηθώ νομικά. Είμαι πολύ περίεργα και λίγο με την υγεία μου… Δεν ξέρω αν θα κινηθώ νομικά. Είναι χοντρό αυτό το πράγμα! Είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα και προσπαθούμε να βρούμε κι εμείς μία ισορροπία από το πρωί.

Ποτέ δεν έχω δώσει δικαιώματα για τη ζωή μου. Πήρε μία άλλη διάσταση το θέμα. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει, δεν ξέρω πώς έχει βγει όλο αυτό. Έχω τρελαθεί! Με παίρνουν φίλοι και μου λένε: το παιδί σου παίζει στις φωτογραφίες!

Μα γιατί να γίνει μήνυση από τον πρώην σύζυγό μου; Είμαστε διακοπές, περνάμε μια χαρά! Κάθε χρόνο πηγαίνουμε διακοπές μαζί, δεν είναι η πρώτη φορά. Πήγαμε μαζί με τον Ανδρέα δώσαμε κάποιες εξηγήσεις και φύγαμε στο 5λεπτο. Εγώ σπάστηκα πιο πολύ που παίζουν φωτογραφίες με το παιδί. Έχω πάθει σοκ, περνάω μαύρα σήμερα, τρέμω! Αν με δείτε, είμαι 30 κιλά άνθρωπος μπροστά στον Ανδρέα. Θα ήταν και λίγο απίθανο να τον δείρω»

