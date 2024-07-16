Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, η πληροφορία για τοποθέτηση βόμβας σε τράπεζα στη Νέα Χαλκηδόνα δεν επιβεβαιώθηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε.

Νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός στις αρχές μετά από τηλεφώνημα που ενημέρωνε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα σε τράπεζα στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

Ειδικότερα, το τηλεφώνημα έγινε στις 19:00 στην Εφημερίδα Συντακτών με τον άγνωστο να αναφέρει ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στην τράπεζα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κρήτης στη Νέα Χαλκηδόνα, δίνοντας περιθώριο στις αρχές μιας ώρας.

Λόγω των ελέγχων που διενεργούσε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) είχε διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Δεκελείας από το ύψος της οδού Χαλκίδος έως την οδό Σαλαμίνος και στις κάθετες σε αυτή οδούς.

Πηγή: skai.gr

