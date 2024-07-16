Στην αντιμετώπιση 46 αγροτοδασικών πυρκαγιών σε όλη τη χώρα προέβησαν το τελευταίο 24ωρο το Πυροσβεστικό Σώμα και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με 8 από αυτές να χρειάζονται και τη συνδρομή εναέριων μέσων.

Πιο συγκεκριμένα:

13:02: Πυρκαγιά στην περιοχή Καλαμίτσα στην Καβάλα σε δασική έκταση. Επιχείρησαν 35 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΕ 1 ΩΡΑ.

13:14: Πυρκαγιά στην περιοχή Ασώματοι Ιασμού στην Ροδόπη σε χαμηλή βλάστηση. Επιχείρησαν 16 πυροσβέστες, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΕ ΜΙΣΗ ΩΡΑ.

14:14: Πυρκαγιά στην περιοχή Χρούσα στη Σύρο σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Στις 14:30 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Χρούσα Σύρου προς Βάρη. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΕ 1 ΩΡΑ

14:31: Πυρκαγιά στην περιοχή Μαυρατζαίοι στη Σάμο σε αγροτοδασική έκταση. Επιχείρησαν 29 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από εθελοντές. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΕ 15 ΛΕΠΤΑ.

16:27: Πυρκαγιά στην περιοχή Κοντοδεσπότι Ευβοίας σε δασική έκταση. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 21 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

16:25: Πυρκαγιά στην περιοχή Γομοστός στην Δυτική Αχαΐα σε αύλειο χώρο βιομηχανίας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος συμπεριλαμβανομένης και 1 ομάδας πεζοπόρου τμήματος από την Μάλτα, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στις 17:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για καπνούς στην περιοχή.

16:38: Πυρκαγιά στην περιοχή Ανακτόριο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

16:41: Πυρκαγιά στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπόπυργο Αττικής, σε ξερά χόρτα και απορρίμματα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στις 17:15 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για καπνούς στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

