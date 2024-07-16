Μια 27χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο δυστύχημα έξω από την Έδεσσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε και κινούνταν με κατεύθυνση εκτός Έδεσσας συγκρούστηκε με φορτηγό, το οποίο βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Επί τόπου έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα και απεγκλώβισαν με τη χρήση διασωστικής σειράς από το αυτοκίνητο την άτυχη γυναίκα, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της.

#Χωρίς_αισθήσεις απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Έδεσσα Πέλλας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2024

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ο 64χρονος οδηγός του φορτηγού και ο 36χρονος συνοδηγός.

Η 27χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Έδεσσας χωρίς τις αισθήσεις της.

