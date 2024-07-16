Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεκρή 27χρονη μετά από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στην Έδεσσα

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τη γυναίκα, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της

Ασθενοφόρο

Μια 27χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο δυστύχημα έξω από την Έδεσσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε και κινούνταν με κατεύθυνση εκτός Έδεσσας συγκρούστηκε με φορτηγό, το οποίο βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Επί τόπου έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα και απεγκλώβισαν με τη χρήση διασωστικής σειράς από το αυτοκίνητο την άτυχη γυναίκα, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ο 64χρονος οδηγός του φορτηγού και ο 36χρονος συνοδηγός.

Η 27χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Έδεσσας χωρίς τις αισθήσεις της.

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έδεσσα τροχαίο δυστύχημα νεκρή γυναίκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark