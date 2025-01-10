Δύσκολες ώρες για τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιος, καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε εγχείρηση, λόγω αιμορραγίας.
Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί πως ο Αρχιεπίσκοπος διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
Όπως ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν: «H κατάσταση της υγείας του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ Αναστάσιου παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου και βρίσκεται διασωληνωμένος».
Υπενθυμίζεται πως ο 95χρονος Αρχιεπίσκοπος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα από τα Τίρανα.
Από 30 Δεκεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Τιράνων με ίωση.
Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί, παρουσίασε γαστρορραγία και κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό».
