Δύσκολες ώρες για τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιος, καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε εγχείρηση, λόγω αιμορραγίας.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί πως ο Αρχιεπίσκοπος διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Όπως ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν: «H κατάσταση της υγείας του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ Αναστάσιου παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου και βρίσκεται διασωληνωμένος».

Υπενθυμίζεται πως ο 95χρονος Αρχιεπίσκοπος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα από τα Τίρανα.

Από 30 Δεκεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Τιράνων με ίωση.

Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί, παρουσίασε γαστρορραγία και κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό».

