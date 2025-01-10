Λογαριασμός
Δύσκολες ώρες για τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο - Υποβάλλεται εκτάκτως σε εγχείρηση

Σε χειρουργείο υποβάλλεται αυτή τη στιγμή ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος - Νωρίτερα, είχε εκδοθεί ιατρικό ανακοινωθέν που ανέφερε πως διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ

Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος

Δύσκολες ώρες για τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιος, καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε εγχείρηση, λόγω αιμορραγίας. 

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί πως ο Αρχιεπίσκοπος διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Όπως ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν: «H κατάσταση της υγείας του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ Αναστάσιου παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου και  βρίσκεται διασωληνωμένος».

Υπενθυμίζεται πως ο 95χρονος Αρχιεπίσκοπος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα από τα Τίρανα.

Από 30 Δεκεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Τιράνων με ίωση

Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί, παρουσίασε γαστρορραγία και κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό».

