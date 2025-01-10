Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός 17χρονου μαθητή για επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας του.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων, ο πατέρας ενός 16χρονου και κατήγγειλε, ότι την ίδια ημέρα το πρωί, ο 17χρονος, μετέβη σε σχολείο που σπουδάζει ο γιός του, τον έπιασε από το λαιμό, και τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ παράλληλα τον εξύβριζε.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε συνοδεία εκπαιδευτικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κρεστένων και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του 17χρονου και της μητέρας του, που αναζητούνται για να συλληφθούν, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Πηγή: skai.gr

