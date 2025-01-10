Κουβέρτες, υπνόσακοι, κρουασάν και νερά θα μοιραστούν τις επόμενες ώρες στους άστεγους του δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία αλλά και με φορείς που δραστηριοποιούνται στα θέματα προστασίας των αστέγων (ΜΚΟ, ΕΚΑΒ), προκειμένου να προφυλαχθούν από την επικείμενη κακοκαιρία.

Παράλληλα, όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες θα ενημερώνονται πώς να προφυλαχθούν από τα καιρικά φαινόμενα.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Θεσσαλονίκης τονίζει πως από την Κυριακή 12 Ιανουαρίου, στις 6 τα ξημερώματα, μέχρι και την Τετάρτη 14 του μήνα, οι ήδη υφιστάμενες δομές που παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, θα προσφέρουν προσωρινή φιλοξενία για την προστασία των πολιτών λόγω του ψύχους.

Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν οι παρακάτω χώροι: Υπνωτήριο Αστέγων (Ανδρέου Γεωργίου 5 πρώην 13 Τ 2310528811), από τις 4 το απόγευμα έως την επόμενη ημέρα στις 10:00 το πρωί και Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (Μοναστηρίου 62, Τ 2313316611 και 6617), όλο το 24ωρο. Στους χώρους θα παρευρίσκεται εξειδικευμένο προσωπικό των δομών (Κοινωνική Λειτουργός, Νοσηλεύτρια, Ιατρός κ.λπ.).

Ταυτόχρονα, για την προστασία των ευπαθών ομάδων, ανοιχτά Θα παραμείνουν τα δύο παραρτήματα των ΚΑΠΗ από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα και συγκεκριμένα τη Κυριακή 12/1, τη Δευτέρα 13/1 και την Τρίτη 14/1: 4ο παράρτημα, Γρηγορίου Λαμπράκη 42 και 5ο παράρτημα, Αλεξανδρείας 27.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

