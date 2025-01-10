Διασωληνώθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος

Μάχη για τη ζωή του συνεχίζει να δίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, καθώς σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλεύεται και βρίσκεται πλέον σε ΜΕΘ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο, «η κατάσταση της υγείας του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ Αναστάσιου παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου και βρίσκεται διασωληνωμένος».

Υπενθυμίζεται ότι στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, 95 ετών, ο οποίος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα από τα Τίρανα.

Από 30 Δεκεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Τιράνων με ίωση. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί, παρουσίασε γαστρορραγία και κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό».

Πηγή: skai.gr

