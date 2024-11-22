Αύξηση 0,4% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Σεπτέμβριο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Σεπτεμβρίου 2023, έναντι αύξησης κατά 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2023 προς τον Σεπτέμβριο 2022, και πλέον αριθμεί 1.834 πλοία.
Αντίθετα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 36.336.537 κόρους και παρουσίασε μείωση κατά 2,9% τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Σεπτεμβρίου 2023, έναντι μείωσης κατά 2,6% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2023 προς τον Σεπτέμβριο 2022.
