Αίγυπτος: Φορτηγό πλοίο βυθίζεται στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αιγυπτιακές αρχές προσπαθούν να διασώσουν το VSG Glory, το οποίο άρχισε να βυθίζεται σήμερα κοντά σε κοραλλιογενείς υφάλους στα ανοικτά της πόλης Ελ Κουσέιρ, στην Ερυθρά Θάλασσα, δέκα ημέρες αφότου το φορτηγό πλοίο ακινητοποιήθηκε εξαιτίας μηχανικής βλάβης.

Το υπό σημαία Κομορών πλοίο που μετέφερε 4.000 τόνους πίτουρα, 70 τόνους μαζούτ και 50 τόνους ντίζελ, υπέστη ρήγμα 60 εκατοστών εξαιτίας του οποίου πλημμύρισε το μηχανοστάσιο. Τα 21 μέλη του πληρώματος έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια. Το VSG Glory κατευθυνόταν από την Υεμένη στο Σουέζ της Αιγύπτου.

Τις προσπάθειες σταθεροποίησης του πλοίου δυσχέραινε η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα το φορτηγό πλοίο να πάρει επικίνδυνη κλίση. Ειδικά συνεργεία έχουν εντείνει τις προσπάθειες για την απάντληση υδάτων.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις υπογραμμίζουν τον κίνδυνο που διατρέχει το ευάλωτο οικοσύστημα των κοραλλιογενών υφάλων από ενδεχόμενη διαρροή μεγάλης ποσότητας καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή.

Στις 25 Νοεμβρίου, τουριστικό σκάφος ανετράπη στα ανοικτά της Μάρσα Άλαμ, νότια της πόλης Ελ Κουσέιρ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και επτά να αγνοούνται, ενώ 33 επιβάτες διασώθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

