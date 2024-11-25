«Η μυστική μεταφορά ρωσικών φορτίων καυσίμων μεταξύ δεξαμενόπλοιων στη θάλασσα έχει μεταφερθεί σε νέα σημεία ανοικτά των ακτών της Ελλάδας, αφού η χώρα χρησιμοποίησε ναυτικές ασκήσεις για να προσπαθήσει να εμποδίσει τη δραστηριότητα αυτή στον λακωνικό Κόλπο», ανέφερε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg.

Περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια ντίζελ, μαζούτ και άλλα πετρελαιοειδή το μήνα μεταφέρονται κοντά στα νησιά Λέσβος και Χίος στο Αιγαίο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Vortexa.

Το Bloomberg προσθέτει ότι η περιοχή έγινε διάσημη μόνο αφότου το ναυτικό της Ελλάδας πραγματοποίησε ασκήσεις γύρω από τον Λακωνικό Κόλπο, που προηγουμένως ήταν η νούμερο 1 τοποθεσία για την πρακτική αυτή στην Ευρώπη.

Η αύξηση των μεταφορών ρωσικού πετρελαίου και άλλων καυσίμων από πλοίο σε πλοίο εντός και γύρω από την Ευρώπη έχει εγείρει περιβαλλοντικές ανησυχίες λόγω των ερωτηματικών σχετικά με την ασφάλεια και την ασφάλιση των εμπλεκόμενων πλοίων.

Η πρακτική αυτή, που μερικές φορές πραγματοποιείται μυστικά με απενεργοποιημένους πομποδέκτες, αποκρύβει την προέλευση του πετρελαίου, βοηθώντας στην αποφυγή των κυρώσεων ενώ δημιουργεί επίσης ένα ακόμη επίπεδο διαχωρισμού μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών των φορτίων.

Η μεταφορά φορτίων από πλοίο σε πλοίο εξακολουθεί να συμβαίνει κοντά στον Λακωνικό Κόλπο, αλλά με πολύ μειωμένο ρυθμό από τότε που άρχισαν οι ναυτικές ασκήσεις της Ελλάδας, προσθέτει το Bloomberg.

Μεταφορές λαμβάνουν χώρα και στα ανοικτά του ιταλικού λιμανιού Augusta από τον Μάιο, όταν το ελληνικό ναυτικό ξεκίνησε τις ασκήσεις του. Στις 14 Νοεμβρίου, οι ασκήσεις παρατάθηκαν μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

