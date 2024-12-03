Υπουργείο Υποδομών: Διευκρινίσεις για την αρμοδιότητα επί των αντιπλημμυρικών έργων 

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τον ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ Α' 133) και ισχύει, οι αρμοδιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς οι αρμοδιότητες που αφορούν τον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα ασκούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών.

Διευκρινίζεται ότι την αρμοδιότητα αστυνόμευσης και καθαρισμού κλειστών ρεμάτων έχει η Περιφέρεια, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ ανοικτών και κλειστών (διευθετημένων) ρεμάτων.

Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εμπίπτουν η μελέτη και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (όχι η συντήρηση των υφιστάμενων έργων για την εξασφάλιση της λειτουργία τους, όχι ο καθαρισμός υδατορεμάτων, όχι έργα ορεινής υδρονομίας), εφόσον αυτά χαρακτηριστούν ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου, μετά από αίτημα των αρμόδιων φορέων.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιβεβαιώνονται και διευκρινίζονται στο υπ. αριθ. Α5519/22-11-2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Αρμοδιότητες φορέων σε έργα και μέτρα πρόληψης για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων - Προπαρασκευαστικές δράσεις Δήμων και Περιφερειών».

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, στο νησί της Ρόδου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν εκτελεί κανένα οδικό έργο, ούτε έργο με αντιπλημμυρικό χαρακτήρα αυτή την περίοδο και ούτε υπάρχει κάποιο έργο που να έχει χαρακτηρισθεί ως έργο εθνικού επιπέδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.