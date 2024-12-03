Συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η αγωγή αποζημίωσης, που κατέθεσε η οικογένεια της 21 ετών Έμμας, η οποία έχασε τη ζωή της, όταν παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα από 28χρονο οδηγό, τον Νοέμβριο του 2022, στην Καμάρα.

Η αγωγή στρέφεται κατά του οδηγού, του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και της ασφαλιστικής εταιρείας που ασφάλισε το όχημα, όπως ανέφερε ο συνήγορος της οικογενείας, ενώ η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες.

Στη διαδικασία παραστάθηκε η μητέρα της άτυχης φοιτήτριας, η οποία σε δηλώσεις της ανέφερε ότι «το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να σώσουν το τομάρι τους». Σχολιάζοντας τη «συγγνώμη» που ζήτησε ο 28χρονος οδηγός, κατά την απολογία του στο ποινικό δικαστήριο (καταδικάστηκε σε κάθειρξη 16,5 ετών και παραμένει έγκλειστος), η ίδια επισήμανε: «Ζήτησε συγνώμη, αλλά είπε ότι δεν έφταιγε αυτός, ότι το παιδί πετάχτηκε, ότι δεν έτρεχε, ότι η Εμμανουέλα περνούσε τον δρόμο με το κινητό στο χέρι και ότι έφταιγε το παιδί. Οπότε τέτοια συγνώμη, δεν είναι συγνώμη».

Πηγή: skai.gr

