Ένα καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικής βελτίωσης της αστικής κινητικότητας παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 2/12 στον σταθμό του Μετρό «Ακρόπολη», με αφορμή και στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Πρόκειται για το App Evelity, την εφαρμογή που καθοδηγεί βήμα προς βήμα επιβάτες με αναπηρία και όχι μόνο, συνδράμοντας στην αυτόνομη και ασφαλή μετακίνησή τους στο Μετρό.

Το σύστημα αστικής κινητικότητας «Evelity» εγκαταστάθηκε πιλοτικά στον σταθμό του μετρό Ακρόπολη και είναι πλέον στη διάθεση κάθε επιβάτη που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε εμπόδιο - ανάπηροι, τουρίστες, παιδιά και έφηβοι που μαθαίνουν να κινούνται ανεξάρτητα, ηλικιωμένοι - και έχει ανάγκη περαιτέρω καθοδήγησης για την κίνησή του σε μεγάλους και σύνθετους κτιριακά χώρους, όπως είναι το Μετρό.

Πώς λειτουργεί το APP

Στην πράξη, το App λειτουργεί σαν GPS, σχεδιάζοντας τη βέλτιστη διαδρομή εσωτερικού χώρου και παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες μετακίνησης σε αυτόν. Σε ένα περίπλοκο περιβάλλον, όπως ένα δίκτυο μετρό, εγκαθίσταται ένα πλέγμα bluetooth συσκευών και ηχητικών φάρων, που επιτρέπει, ειδικότερα στα άτομα με οπτική, ακουστική και κινητική αναπηρία, να ταξιδέψουν ανεξάρτητα, με μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια. Με τον τρόπο αυτό, το App γίνεται βοηθός των επιβατών, που τους συντροφεύει σε όλους τους χώρους του σταθμού. Αξίζει να σημειωθεί, πως η λειτουργία του δεν απαιτεί υπηρεσίες διαδικτύου και χρήση δεδομένων.

Κατά την πιλοτική της λειτουργία στον σταθμό «Ακρόπολη», η εφαρμογή θα αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά της στη βελτίωση της εμπειρίας μετακίνησης και προσβασιμότητας. Το Evelity έχει εφαρμοστεί διεθνώς σε δίκτυα Μετρό (Γαλλία, Η.Π.Α.) και σημαντικά και πολύπλοκα κτίρια, ενώ στην Ελλάδα λειτουργεί στα φανάρια της διασταύρωσης κοντά στη σχολή Τυφλών ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος της ΣΤΑ.ΣΥ Χάρης Δαμάσκος και ο διευθύνων σύμβουλος Αθανάσιος Κοτταράς υποδέχθηκαν στον σταθμό «Ακρόπολη» εκπροσώπους των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της ΕΣΑμεΑ, της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, του ΟΑΣΑ, της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και άλλων φορέων αναπηρίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση και επίδειξη της λειτουργίας του συστήματος «Evelity» από τους δημιουργούς του.

Η γενική γραμματέας Μεταφορών, Δέσποινα Παληαρούτα επεσήμανε πως το σύστημα αστικής κινητικότητας Evelity θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βοήθημα στην καθημερινότητα του γενικού πληθυσμού και κυρίως στα άτομα εκείνα που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην μετακίνηση τους. «Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, πως αναφέρεται σε ένα ευρύ ποσοστό του πληθυσμού, από τους τουρίστες που επισκέπτονται την χώρα μας μέχρι άτομα με σοβαρή αναπηρία, κάνοντας την μετακίνησή τους πολύ πιο εύκολη στα αστικά κέντρα και κατά συνέπεια βελτιώνοντας την καθημερινή τους ζωή. Δημιουργώντας μια τόσο εξειδικευμένη εφαρμογή με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, είμαι βέβαιη πως θα καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο, που θα διευκολύνει την ζωή αυτής της ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ατόμων με οποιουδήποτε είδους αναπηρία. Στόχος μας, είναι να επεκταθεί η χρήση της εφαρμογής και σε περισσότερες περιοχές και πόλεις, έτσι ώστε να γίνει ένα ευρέως γνωστό εργαλείο για όλους».

Ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Πρόδρομος Πύρρος δήλωσε: «Η παρουσίαση και η χρήση της πιλοτικής εφαρμογής Evelity για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, αποτελεί μια δράση της ΣΤΑΣΥ που υπογραμμίζει την προσπάθεια διασφάλισης της προσβασιμότητας σε κρίσιμης σημασίας δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ακόμη μια επιβεβαίωση ότι γίνονται συγκεκριμένα βήματα για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή. Με ενεργητικές πολιτικές αλλά και την βοήθεια της τεχνολογίας ο στόχος μας για μία κοινωνία ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης είναι εφικτός».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΣΤΑ.ΣΥ, Χάρης Δαμάσκος υπογράμμισε πως οι Σταθερές Συγκοινωνίες και ειδικά το μετρό, αποτελούν διεθνώς τη ραχοκοκαλιά της αστικής κινητικότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα, δίνοντας σε κάθε έναν επιβάτη ξεχωριστά, τη δυνατότητα να κινείται και να ζει με βάση τις δικές του συγκεκριμένες ανάγκες και το προσωπικό πρόγραμμά του. Το Evelity είναι μια εφαρμογή εσωτερικής πλοήγησης σε σύνθετα καθημερινά περιβάλλοντα, όπως είναι και τα δίκτυα μεταφορών, η οποία διευκολύνει κάθε επιβάτη -εμποδιζόμενο ή μη- να βρει εύκολα, με ασφάλεια και αυτονομία τον προορισμό του. « Η ΣΤΑΣΥ, σημείωσε, αποφάσισε να το εφαρμόσει πιλοτικά στο σταθμό του μετρό ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με σκοπό την αξιολόγησή του από τους επιβάτες και την -ενδεχόμενη- περαιτέρω επέκτασή του, ώστε να μπορεί να βρίσκεται «σταθερά δίπλα σας» σε κάθε διαδρομή εντός του δικτύου της, ανταποκρινόμενη στο ρόλο της ως κοινωνικού εταίρου, που παρέχει ενδυνάμωση στον άνθρωπο και στην κοινωνία, μέσω της αστικής κινητικότητας».

Ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία τόνισε χαρακτηριστικά: «Αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και εξίσου σημαντικό είναι που η εφαρμογή Evelity τοποθετείται εδώ, στον πολύ σημαντικό σταθμό του μετρό ΑΚΡΟΠΟΛΗ. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω την εφαρμογή και εξαρχής είχε συμφωνηθεί ότι θα υπάρξει αγαστή συνεργασία με τους ανθρώπους που θα τη χρησιμοποιήσουν. Αυτές οι εφαρμογές είναι χρήσιμες όταν μπορούν να τις χρησιμοποιούν αυτοί για τους οποίους προορίζονται. Στο αναπηρικό κίνημα τονίζουμε πάντα τη σημασία της προσβασιμότητας, η οποία πρέπει να έχει την ίδια αξία με τη χρηστικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.