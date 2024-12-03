Συνεχίζονται τα προβλήματα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική που προκάλεσε στο πέρασμά της η κακοκαιρία “Bora”.

Σύμφωνα με το thestival.gr, αρκετοί κάτοικοι σε δήμους της Θεσσαλονίκης αλλά και σε περιοχές της Χαλκιδικής παραμένουν μέχρι και αυτήν την ώρα χωρίς ρεύμα, λόγω βλαβών που προκλήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης από την κακοκαιρία που έπληξε τις περιοχές τις προηγούμενες ώρες. Για το λόγο αυτό, ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης κατέθεσε σήμερα το πρωί μηνυτήρια στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Ο κ.Καϊτεζίδης ζητά να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες κατά των αρμοδίων του ΔΕΔΔΗΕ, με αφορμή τα συνεχιζόμενα προβλήματα.

Όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουν ρεύμα αρκετοί κάτοικοι σε τμήματα των παρακάτω περιοχών:

Δήμος Θεσσαλονίκης: Τούμπα, Χαριλάου.

Δήμος Θέρμης: Τρίλοφος, Νέο Ρύσιο, Καρδία.

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: Πυλαία.

Δήμος Καλαμαριάς: Καλαμαριά.

Δήμος Θερμαϊκού: Νέα Μηχανιώνα, Επανομή.

Όσον αφορά στη Χαλκιδική, δεν έχουν ρεύμα κάτοικοι σε τμήματα των περιοχών:

Σάρτη, Συκιά, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Μουδανιά, Πολύγυρος, Νικήτη.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, όλα τα συνεργεία του είναι στα σημεία προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματα και να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι βλάβες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι γνωστός ο χρόνος αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, η οποία αναμένεται να γίνει σταδιακά.

Σημειώνεται ότι εκτός από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, στα σημεία επιχειρούν και συνεργεία εργολαβικών εταιρειών προκειμένου να δοθεί άμεση λύση και να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Κλειστοί δρόμοι στη Χαλκιδική λόγω της κακοκαιρίας

Προβλήματα ωστόσο παρουσιάζονται και στο οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας τα οποία παρουσιάστηκαν μετά τις χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία της Ημαθίας:

-Από το 22ο έως το 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου

-Από το 7ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νάουσας – Σελίου

-Από το 7ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Νάουσας – 3/5 Πηγάδια.

Τα προβλήματα από την κακοκαιρία “Bora” συνεχίζονται στη Χαλκιδική, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

-Στο 76ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών – Συκιάς

-Στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων

-Στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ολύνθου – Καλυβών

-Στο 1ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Μεταμόρφωσης – Μεταγκιτσίου

-Στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κρήμνης – Πλατανοχωρίου

-Στο 4ο χιλιόμετρο της παραλιακής οδού Καλυβών-Γερακινής

Επιπλέον έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

-Σε ιρλανδικές διαβάσεις σε περιοχές των Δήμων Βέροιας, Κατερίνης, Δίον Ολύμπου, καθώς & στην Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδας και

-Από το 20ο χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας – Χιονοδρομικού Κέντρου “Βόρα”.

